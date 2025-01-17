GM запрещено продавать данные о вашем вождении в течение пяти лет.

Расследование газеты New York Times выявило, что компания General Motors (GM) собирала подробную информацию о привычках вождения своих клиентов. Это включало данные об ускорении, торможении и продолжительности поездок. Затем эта информация продавалась страховым компаниям и посредникам в сфере данных, таким как LexisNexis и Verisk. Владельцы автомобилей, не подозревавшие об этом, оказывались в недоумении, когда их страховые взносы неожиданно увеличивались.

Например, один из потребителей сообщил представителю службы поддержки GM: «Когда я подписывался на это, говорилось, что OnStar будет отслеживать моё местоположение. Ничего не было сказано о передаче данных третьим сторонам. Ничего. Вы влияете на моё финансовое положение. Я плачу вам, а теперь я должен больше платить своей страховой компании.»

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Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила GM в использовании вводящего в заблуждение процесса регистрации на услуги OnStar и Smart Driver. Автопроизводитель не уведомил клиентов о сборе их данных и не запрашивал разрешение на их продажу третьим сторонам. После раскрытия этой практики изданием Times, GM объявила о прекращении программы OnStar Smart Driver.

Председатель FTC Лина Хан заявила: «GM отслеживала и продавала данные о точном местонахождении автомобилистов и их манере вождения, иногда каждые три секунды. Благодаря этому решению FTC защищает частную жизнь американцев и охраняет граждан от несанкционированного наблюдения.»

Соглашение также обязывает GM получать согласие клиентов на сбор данных об их вождении и предоставлять возможность клиентам запросить и удалить свои данные, если они того пожелают.

Источник: TheVerge