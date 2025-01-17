Гендиректор Nvidia — один из немногих лидеров технологических компаний, который пропустил инаугурацию Трампа.

Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос входят в число влиятельных лидеров технологической отрасли, которые собираются посетить инаугурацию Дональда Трампа в понедельник. Однако генеральный директор Nvidia не будет присутствовать на этом мероприятии. Как сообщает Reuters, на вопрос о своем участии Дженсен Хуанг ответил, что вместо этого он планирует отмечать Лунный Новый год «в дороге» вместе с сотрудниками и их семьями.

Несмотря на отсутствие на церемонии вступления в должность нового президента, Хуанг отметил, что с нетерпением ждет возможности поздравить администрацию Трампа после ее вступления в должность. Он также сообщил журналистам, собравшимся у офиса Nvidia на праздновании Нового года в Тайбэе, что обсудил с Чунг Чинг Вэем, председателем основного поставщика Nvidia, компании TSMC, увеличение производства передовых чипов искусственного интеллекта Blackwell.

Реклама

Nvidia оценивается как контролирующая 90 процентов рынка чипов для искусственного интеллекта. Компания раскритиковала новую структуру регулирования AI, которую администрация Байдена объявила на прошлой неделе. Этот проект ограничивает количество чипов AI, которые компании могут отправлять в различные страны. В своем блоге Nvidia похвалила менее строгую регуляторную среду, установленную первой администрацией Трампа, и выразила надежду на «возвращение к политике, укрепляющей лидерство Америки».

Источник: TheVerge