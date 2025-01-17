В Калифорнии произошел пожар на крупной аккумуляторной электростанции

В четверг произошёл пожар на объекте хранения энергии Moss Landing в Центральной Калифорнии. Эта батарейная электростанция, по информации компании Vistra, которая является её владельцем, считается крупнейшей в мире.

Представители офиса шерифа округа Монтерей выпустили приказы об эвакуации для жителей ближайших районов и закрыли часть шоссе 1. Здоровье жителей было также под угрозой, поэтому чиновники округа рекомендовали оставаться в помещениях с закрытыми окнами и дверями и отключить вентиляционные системы.

Реклама

Компания Vistra намерена расследовать причину возгорания после его окончательной ликвидации, заявила представитель компании Дженни Лайон изданию «The Mercury News». Однако компания не сразу ответила на запрос от «The Verge». В 2023 году Vistra завершила расширение объекта, добавив свыше 110 000 модулей батарей, необходимых для хранения возобновляемой энергии. Подобные объекты являются ключевым элементом электросетей, так как позволяют сохранять избыточную солнечную и ветровую энергию для её использования в часы, когда солнце садится и ветер стихает.

Это уже не первый случай пожара, связанного с батареями, в этом районе. В 2022 году пожар произошёл на объекте Pacific Gas & Electric, содержащем батареи Tesla. Годом ранее Vistra временно закрывала свою электростанцию в Moss Landing из-за срабатывания противопожарной системы, которая распылила воду на батареи вследствие неисправности дымового детектора. Об этом инциденте сообщило издание Canary Media.

Источник: TheVerge