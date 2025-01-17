Где оформить предзаказ на черные аксессуары для PlayStation 5 от Sony?

На прошлой неделе, в разгар CES, Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 в черном цвете. Уже сейчас можно оформить предзаказ на них перед официальным выходом 20 февраля. В новый ассортимент входят контроллер DualSense Edge ($199.99), наушники Pulse Elite ($149.99), беспроводные наушники Pulse Explore ($199.99) и PlayStation Portal ($199.99). Все эти устройства доступны для предзаказа через Sony, Amazon и ряд других розничных продавцов.

Новые аксессуары для PS5 от Sony так же стильны, как и черный контроллер DualSense, выпущенный в 2021 году. PS Portal теперь оснащен черными кнопками, как и DualSense Edge, сохраняя гладкие черные акценты, которые были на белой модели. Наушники Pulse Explore теперь дополняются черным зарядным чехлом, а гарнитура Pulse Elite включает черную зарядную станцию и футляр из фетра.

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Несмотря на новый внешний вид, новые функции у аксессуаров отсутствуют. Черный PS Portal — это тот же портативный плеер, что и ранее, с тем же продолжительным сроком работы батареи и ограничениями, как у белой модели, но теперь он поддерживает облачную трансляцию. Новые наушники Pulse Explore и Pulse Elite поддерживают беспроводной аудиокодек Sony с низкой задержкой и без потерь, и совместимы с PS5, PS Portal, ПК с Windows и macOS. Что касается черного контроллера DualSense Edge, он продолжает обеспечивать широкую настройку и отличную интеграцию с программным обеспечением PS5.

Источник: TheVerge