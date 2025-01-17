Новые бинокли от Fujifilm со стабилизацией изображения и увеличением в 16 и 20 раз

Новые бинокли Fujifilm с впечатляющим увеличением и стабилизацией

Fujifilm не ограничивается производством камер и объективов. Компания также предлагает широкий ассортимент биноклей, цена которых начинается с $230 и может превышать $1,000. Новейшая модель TS-L2040 выделяется мощным зумом и электронной стабилизацией изображения.

Линейка биноклей Techno-Stabi

Fujifilm анонсировала два новых бинокля в линейке Techno-Stabi: TS-L2040 с 20-кратным увеличением и TS-L1640 с 16-кратным. Предназначенные в первую очередь для наблюдения за птицами, эти модели подходят и для более широкого применения. Они сочетают в себе качество и производительность флагманской модели Techno-Stabi TS-X1440 с легкостью и компактностью TS12x28WP.

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Компактные размеры и легкость

Эти бинокли меньше и на 34% легче флагманской модели. Они имеют размеры 185.5 x 122 x 72 мм и весят около 850 граммов.

Оптические параметры

Бинокли оснащены 40-мм объективами, обеспечивающими на 39% более яркое изображение по сравнению с TS12x28WP. Высококачественная стеклянная оптика Fujinon с многослойным покрытием EBC и коррекцией фазы гарантирует превосходную четкость, естественную цветопередачу и минимальное количество бликов, особенно в сложных условиях освещения.

Увеличение в привычных терминах

Для удобства восприятия можно объяснить так: объекты, удаленные на 160 и 200 футов для моделей TS-L1640 и TS-L2040 соответственно, будут казаться находящимися всего в 10 футах от наблюдателя.

Водонепроницаемость

Обе модели имеют степень защиты IPX7 и могут быть погружены в воду на глубину до одного метра на 30 минут.

Стабилизация изображения

Основное преимущество новинок – встроенная стабилизация изображения, аналогичная функции флагмана TS-X1440. Fujifilm отмечает, что даже небольшие движения могут казаться значительными при использовании сильного увеличения, что порой мешает наблюдению. Комплексная стабилизация на +/- 3 градуса в сочетании с эргономичным дизайном делает использование биноклей более удобным и обеспечивает высокую четкость и детализацию изображения.

Питание и автономность

Электронная стабилизация требует питания от двух батареек AAA, что обеспечивает до 30 часов работы, благодаря функции автоматического отключения.

Доступность модели

Новые бинокли Fujifilm поступят в продажу 31 января 2025 года. Цена TS-L1640 составит $1,199.95, а TS-L2040 – $1,299.95.

Источник: PetaPixel