FDA запрещает использование красителя №3 в продуктах питания.

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) вводит запрет на использование красителя №3 в продуктах питания, напитках и медикаментах. Об этом агентство сообщило в среду. По данным FDA, этот краситель придает конфетам, тортам и глазурям яркий вишнево-красный цвет, но у самцов крыс был обнаружен риск развития рака.

Согласно поправке Делани к Федеральному закону о продуктах питания, лекарствах и косметике (FD&C Act), FDA обязано запрещать продукты, вызывающие рак у людей или животных. Однако агентство отмечает, что исследования на других животных и людях «не показали таких эффектов», добавляя, что утверждения о вреде красителя №3 для человека «не подтверждаются имеющейся научной информацией». Реклама

Решение FDA о запрете красителя №3 было принято всего за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента. Роберт Ф. Кеннеди-младший, выбранный Трампом на пост секретаря Министерства здравоохранения и социального обеспечения, рассматривал возможность принятия мер против пищевых красителей и других потенциально вредных добавок.

Источник: TheVerge