FDA разрешает продажу никотиновых пакетов Zyn

ВАШИНГТОН — В четверг федеральные чиновники здравоохранения одобрили использование никотиновых пачек, отметив их положительное воздействие на общественное здоровье. Philip Morris International получил разрешение на продажу продукта Zyn, призванного помочь взрослым курильщикам сократить или отказаться от употребления сигарет.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) дало добро на продажу 10 вкусов Zyn, включая кофе, мяту и ментол. Это первый случай, когда регулирующие органы одобрили продажу никотиновых пачек — самого быстрорастущего сегмента на рынке табака в США.

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Хотя пачки были доступны больше десяти лет, только сейчас FDA завершило рассмотрение данных компании, где утверждается, что эти продукты могут служить альтернативой сигаретам и другим традиционным табачным изделиям. Решение не подразумевает, что Zyn безопасен, но он менее вреден по сравнению с более старыми альтернативами.

Чтобы оставаться на рынке, компании должны доказать, что их продукция снижает уровень заболеваний среди взрослых потребителей табака, не привлекая при этом подростков.

Официальные представители FDA заявили, что Zyn содержит меньше вредных ингредиентов, чем сигареты и различные виды жевательного табака, такие как нюхательный табак, которые связаны с раковыми и другими опасными заболеваниями. По словам регуляторов, данные компании также показали, что «значительная часть взрослых», ранее употреблявших сигареты, полностью перешла на Zyn. Пачки выпускаются в двух различных концентрациях.

FDA ранее давало аналогичное разрешение нескольким брендам электронных сигарет, устройствам для нагрева табака и снюсу — виду пастеризованного табака, популярного в скандинавских странах. В отличие от снюса, Zyn и другие никотиновые пачки не содержат табака, а только никотин и вкусовые добавки.

На протяжении десятилетий табачные компании пытались разработать альтернативные продукты, чтобы компенсировать снижение продаж сигарет, так как уровень курения в США и по всему миру продолжает падать. Электронные сигареты стали популярными более десяти лет назад, но столкнулись с негативной реакцией после массового распространения среди молодежи.

В последние месяцы антиникотиновые группы предупреждали, что никотиновые пачки могут повторить эту тенденцию, указывая на видео на социальных платформах, где молодые люди используют Zyn и другие подобные продукты.

Однако FDA апеллирует к данным правительственного опроса, показывающим, что менее 2% американских старшеклассников и учеников средних школ использовали никотиновые пачки в прошлом году.

Сторонники никотиновых пачек отметили, что Zyn действует так же, как никотиновая жвачка и пастилки: высвобождая низкие уровни никотина, которые абсорбируются через десны, он уменьшает тягу к курению.

Дебаты вокруг Zyn проникли в политическую сферу в прошлом году, столкнув демократов и республиканцев в очередной культурной битве.

В конце января сенатор-демократ Чарльз Шумер из Нью-Йорка призвал регуляторов изучить Zyn, учитывая его привлекательность для подростков. Несколько республиканцев в Палате представителей затем предупредили избирателей, что «Большой Брат» намерен «запретить никотин». Традиционные медиаперсоны, такие как Такер Карлсон, также поддержали Zyn.

Philip Morris заявила, что не привлекает онлайн-инфлюенсеров или известных лиц для продвижения Zyn, который распространяется в США через ее подразделение Swedish Match. Продукция конкурирует с аналогичными продуктами других табачных конкурентов, включая пачки On от Altria.

Источник: Time