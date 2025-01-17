Жаль, но первая в мире eGPU с Thunderbolt 5 несовместима с Apple Silicon

Apple не поддерживает eGPU, но новая интерфейсная возможность открывает массу перспектив

Введение Thunderbolt 5 компанией Sparkle

Sparkle представила новое устройство eGPU Studio-G 850 на выставке CES 2025. Это позволило внедрить в линейку внешних графических процессоров интерфейс Thunderbolt 5, что значительно увеличивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущим стандартом Thunderbolt 3.

Повышенные мощность и совместимость

Основное обновление Sparkle eGPU Studio-G 850 заключается в наличии блока питания мощностью 850 Вт. Это позволяет поддерживать высокопроизводительные, но энергоемкие настольные графические карты.

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Энклоуж имеет размеры 403 x 200 x 237 мм и предоставляет возможность установки графических процессоров благодаря наличию трех слотов. Также он оснащен двумя портами USB-C, тремя портами USB-A и разъемом Gigabit Ethernet для подключения к сети.

Совместимость с Mac

К сожалению, Studio-G 850 не совместим с Mac, потому что Apple не реализовала поддержку внешних графических процессоров (eGPU) на своих процессорах Apple Silicon (начиная с M1).

Выводы

Официальная цена и дата выхода Studio-G 850 пока остаются неизвестными, однако его представление на выставке CES 2025 указывает на возможный скорый выход на рынок.

Источник: TechRadar