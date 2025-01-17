ИИ научился реалистично показывать печатающий банан – угроза для Соры?

Luma Labs представила Ray 2: новый ИИ-генератор видео

Описание продукта

Luma Labs запустила мощную новую модель искусственного интеллекта для генерации видео на платформе Dream Machine под названием Ray 2. Этот инструмент способен создавать реалистичные видеоролики продолжительностью до 10 секунд. От сцен, где пчела опыляет цветы, до сюрреалистичных задумок, таких как антропоморфный банан, печатающий на клавиатуре.

Технические характеристики

Главная особенность Ray 2 заключается в способности воспроизводить сложные сценарии с движениями и физикой, которые выглядят естественно. В отличие от предыдущих инструментов, которые справлялись только с медленными движениями, Ray 2 позволяет отображать даже такие быстрые движения, как бег. Этот уровень качества достигается благодаря увеличению вычислительных ресурсов для тренировки по сравнению с предыдущей версией Ray 1. Это приводит к более реалистичным персонажам, быстрой визуализации и плавности движения.

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Доступность и план подписки

Ray 2 доступен на платформе Dream Machine от Luma. Предусмотрены как бесплатные, так и платные опции подписки. Бесплатный план позволяет работать с разрешением 720p, в то время как платные подписки предлагают визуализацию в 1080p и неограниченное использование за $66.49 в месяц.

Будущие возможности и конкурс

Компания планирует расширить возможности Ray 2, добавив инструменты для преобразования изображений в видео, видео-видео и редактирования. Это может позволить превращать фотографии из отпуска в короткие ролики или делать домашние видео более кинематографичными. Luma также проводит конкурс Ray 2 Awards, где авторы смогут побороться за призы до $7,000. Приз в $5,000 достанется самому популярному видео Ray 2 в соцсетях, а $3,000 можно выиграть, делясь контентом и взаимодействуя с промо-материалами компании.

Конкуренция и уникальность Ray 2

Ray 2 не имеет возможности создавать длительные видео и уступает в этом OpenAI’s Sora, который специализируется на создании длительных повествовательных роликов. Также на рынке представлены другие конкуренты, такие как Gen-2 от Runway, который предоставляет инструменты для изменения освещения и углов камеры. Тем не менее, несмотря на свои ограничения, Ray 2 становится более доступным инструментом для тех, кто ищет простоту и скорость в создании видео с помощью ИИ.

Таким образом, Ray 2 заметно снижает барьер входа для всех, кто хочет создать видео с помощью искусственного интеллекта. Даже если это что-то столь же необычное, как банан, печатающий заметку.

Источник: TechRadar