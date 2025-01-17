Слухи об обновлении Face ID в iPhone 17 могут изменить мнение о креативности Apple

Apple запатентовала новую технологию, которая может позволить создать встроенную в экран систему Face ID. В описанном процессе предполагается удаление небольших участков дисплея для пропускания инфракрасного света, что соответствует слухам о запуске этой функции с iPhone 17.

Патент детализирует возможный способ решения проблемы с пропусканием инфракрасного света через пиксели под стеклом экрана телефона. Суть идеи Apple заключается в удалении лишь определенных компонентов пикселя, называемых субпикселями. Каждый субпиксель показывает красный, зеленый или синий свет, которые вместе формируют цвета на экране. Предполагается, что удаления некоторых субпикселей не отразятся на конечном изображении благодаря тому, что оставшиеся субпиксели соседних цветов компенсируют недостаток.

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Документ также указывает, что могут быть удалены части чувствительной к прикосновениям сетки для улучшения пропускания инфракрасного света, при этом это никак не должно повлиять на отзывчивость экрана. Даже несмотря на то, что пока преждевременно делать окончательные выводы до внедрения этой технологии, понятно, что Apple стремится развить более точную версию технологии, которую уже использует Samsung в своих подэкранных фронтальных камерах.

Слухи о внедрении Face ID под экран курсируют уже с 2021 года, и вероятность его появления обсуждалась в статьях о будущих моделях iPhone. Ожидается, что такая функция появится сначала в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max, прежде чем станет стандартом для всех iPhone последующих поколений. Однако выпуск новой функции в 2024 году говорит о том, что Apple не против внедрения одинаковых функций для всей линейки своих смартфонов.

Что касается продолжения успеха, iPhone 16 стал значительным шагом вперед для Apple, предлагая функции, ранее доступные только в профессиональных моделях. Компании предстоит выбор: продолжить набирать темп или временно остановить внедрение новых технологий. Надеемся, что полученный патент говорит о намерении Apple улучшать пользовательский опыт.

Face ID является основной причиной существования такой специфической выемки на экране iPhone, как Dynamic Island, в то время как большинство конкурентов используют более простые решения. Если интеграция Face ID под экраном станет реальностью, это будет не менее значительным событием, чем первые сканеры отпечатков пальцев под дисплеем. Тем не менее, реализацию этой функции в iPhone 17 или других будущих моделях всё еще необходимо подтвердить.

Источник: TechRadar