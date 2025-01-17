Новые телефоны Doro для пожилых озвучивают нажатия и оповещают о ЧП сразу пятерых.

Компания Doro представила три новых телефона для пенсионеров

Серия Leva включает в себя один кнопочный телефон и два телефона-флип с четким звуком, кнопкой экстренного вызова и поддержкой 4G-сетей

Ожидается, что устройства появятся у ритейлеров и операторов связи в конце января

Doro представила новую линейку телефонов, предназначенную для пожилых пользователей, состоящую из трех моделей с поддержкой 4G. Все модели оснащены большими, тактильно удобными клавиатурами, которые дают звуковое подтверждение при нажатии клавиш. Телефоны также имеют встроенную камеру, возможность регулировки размера шрифта, FM-радио и прогноз погоды. Все три телефона имеют защиту IP54, что обеспечивает защиту от пыли и влаги, позволяя им выдерживать брызги воды.

Модель в форме «моноблока» Leva L10 оснащена дисплеем диагональю 2,8 дюйма, в то время как модели-флип Leva L20 и Leva L30 имеют дисплей размером 2,4 дюйма. Leva L30 дополнительно оснащена внешним дисплеем для уведомлений и определения вызывающего абонента.

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Телефоны также оснащены технологией «HD voice» от Doro, которая улучшает четкость звука во время звонков, увеличивая громкость. Все модели совместимы со слуховыми аппаратами.

Кроме того, на каждом из телефонов есть фирменная кнопка помощи от Doro, расположенная на задней стороне устройства. При нажатии эта кнопка отправляет сигнал тревоги с указанием GPS-координат на пять доверенных контактов. Это добавляет уверенности пользователям, которые хотят быть на связи в критической ситуации.

Ожидается, что телефоны поступят в продажу в конце января. Стоимость Doro Leva L10 составит 79.99 фунтов стерлингов, Leva L20 – 99.99 фунтов стерлингов, а Leva L30 – 109.99 фунтов стерлингов. Doro подтвердила, что устройства будут доступны как у розничных продавцов, так и у операторов связи.

Как семейство кнопочных телефонов, серия Doro Leva не поддерживает установку сторонних приложений – на этих устройствах нельзя найти Facebook, WhatsApp или YouTube. Поэтому, если это важно для вас или потенциального пользователя, стоит рассмотреть списки лучших телефонов для пожилых людей или лучших дешевых телефонов.

Однако эти модели от Doro предлагают минимализм для тех, кто ищет простое устройство. Линейка Leva подходит не только для пожилых людей или тех, кто не слишком уверен в использовании технологии, но и для других пользователей, которые хотят оставаться на связи без лишних сложностей.

Фирмы, как HMD, все больше акцентируют внимание на цветном дизайне и концепции «радости недоступности», предлагая альтернативу технологиям для молодого поколения в стремлении снизить зависимость от смартфонов. Серия Doro Leva изначально нацелена на старшее поколение, но доступна для всех, кто хочет приобрести простое и надежное устройство.