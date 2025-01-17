Coinbase расширяет свои услуги в США, предлагая кредиты до $100K под залог биткоина.

Как современные привычки потребителей трансформируют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей меняет облик платежной сферы по всему миру. От безупречных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — требование к безопасным и беспрепятственным решениям в области платежей заставляет бизнесы и финансовые учреждения по-новому подходить к осуществлению транзакций. Какие последствия это имеет для будущего платежей и как организациям успевать за изменениями?

Вебинар о будущем платежей

4 декабря 2024 года Finance Magnates совместно с @Visa Direct провели вебинар, посвященный изучению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предложили практические рекомендации по тенденциям, вызовам и возможностям в области глобальных платежей, вооружив участников необходимыми инструментами для успешной работы в 2025 году.

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Источник: Financemagnates