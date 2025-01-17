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Coinbase расширяет свои услуги в США, предлагая кредиты до $100K под залог биткоина.

17.01.2025
Coinbase запускает мгновенные переводы криптовалюты с использованием дебетовых карт Visa Coinbase запускает мгновенные переводы криптовалюты с использованием дебетовых карт Visa

Как современные привычки потребителей трансформируют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей меняет облик платежной сферы по всему миру. От безупречных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — требование к безопасным и беспрепятственным решениям в области платежей заставляет бизнесы и финансовые учреждения по-новому подходить к осуществлению транзакций. Какие последствия это имеет для будущего платежей и как организациям успевать за изменениями?

Вебинар о будущем платежей

4 декабря 2024 года Finance Magnates совместно с @Visa Direct провели вебинар, посвященный изучению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предложили практические рекомендации по тенденциям, вызовам и возможностям в области глобальных платежей, вооружив участников необходимыми инструментами для успешной работы в 2025 году.

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Мнения и взгляды, выраженные на этом вебинаре, принадлежат исключительно его участникам и не обязательно отражают позиции или взгляды организаций, которые они представляют (включая, но не ограничиваясь, их материнские компании или аффилированные лица). Выраженные мнения основаны на информации, которую выступающие считают надежной, и предназначены только для информационных целей. Они не должны использоваться как рекомендации для операционной, маркетинговой, правовой, технической, налоговой, финансовой или иной деятельности. Ни одна сторона (участники или представляемые ими организации) не гарантирует полноту или точность информации, представленной в этом вебинаре, и не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие ее использования. Информация, содержащаяся в этом материале, не является инвестиционным или юридическим советом, и читателям рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту, если такая консультация необходима.

Источник: Financemagnates

ПульсХаб
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