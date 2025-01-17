Какой это мини ПК? Minisforum NAS с Ryzen AI HX 370, до 96 ГБ ОЗУ и 154 ТБ памяти.

Минюсфорум N5 Pro: уникальный микрокомпьютер и современные возможности NAS

Минюсфорум, известный своим выпуском компактных рабочих станций, таких как MS-01 и MS-A1, выходит на рынок NAS с новой моделью N5 Pro. Это настольный NAS с пятью отсеками, который обеспечивает высокую производительность и широкие возможности расширения.

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Компания NASCompares представила устройство на CES 2025. Они сообщили, что N5 Pro — первый из трех запланированных к выпуску NAS-устройств в этом году.

Технические характеристики N5 Pro впечатляют. Модель оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 на базе архитекуры Zen 5. Процессор имеет 12 ядер и 24 потока, работающих на частоте 3.5 ГГц с возможностью ускорения до 5.2 ГГц. Встроенный AI-движок обеспечивает 50 TOPS для улучшенной обработки данных. NAS поддерживает до 96 ГБ памяти DDR5 ECC для надежной коррекции ошибок.

N5 Pro обширен в выборе хранилища. Пользователи могут использовать пять портов SATA с поддержкой горячей замены, приспособленных для жестких и SATA SSD-дисков до 22 ТБ каждый. Присутствуют три слота M.2 NVMe и поддержка U.2 SSD для увеличенного пространства и повышения производительности. RAID-конфигурации реализованы программно с возможностью использования платформ TrueNAS и Unraid.

Снять и установить плату на материнской плате стало проще с модульным подходом в N5 Pro. Дизайн позволяет легко получить доступ к модулям памяти, хранилищам и картам PCIe.

Возможности подключения включают порты Ethernet с пропускной способностью 10 и 5 Гбит/с, три порта USB 3.2 Gen2 Type-A, внутренний USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 и два порта USB4 Type-C с высокой скоростью передачи данных. Устройство поддерживает HDMI 2.0, два порта USB-C с DisplayPort 2.0 Alt Mode и аудиоразъем.

Модель предлагает расширенные возможности с PCIe 4.0 x16 слотом и портом OCuLink 4i для поддержки внешней графики или дополнительного хранилища.

Сочетание мощного оборудования, гибких возможностей хранения и продуманного дизайна от Minisforum делают N5 Pro отличным выбором как для домашнего, так и для профессионального использования. Информация о цене и доступности будет объявлена позже.

Источник: TechRadar