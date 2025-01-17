Что вас ждет при операции по удалению катаракты

Испытываете ли вы тревогу перед операцией по удалению катаракты?

Это нормально — переживать по поводу операции на катаракту или даже откладывать запись на процедуру из-за страха. Однако, не стоит этого бояться.

Доктор Джефф Делло Руссо, офтальмолог из Dello Russo Laser Vision и New Jersey Eye Center, вспоминает одного пациента, который «колебался и был нервозен на протяжении нескольких месяцев» до того, как решился на операцию. На протяжении нескольких лет 78-летняя женщина испытывала затруднения при вождении в ночное время, чтении книг и проведении времени с внуками. «Через 24 часа после операции по удалению катаракты она была в восторге от возможности читать утреннюю газету без очков и видеть лица своих внуков чётче, чем за многие годы», — отмечает доктор Делло Руссо. «Операция на катаракту — это, действительно, изменение жизни.»

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Что такое катаракта?

Ваши глаза действуют как камера, запечатлевая изображения и отправляя их в мозг, чтобы вы могли видеть. В передней части глаза, хрусталик фокусирует изображения на сетчатке. «Хрусталик, как правило, прозрачен при рождении, но со временем становится мутным», — говорит доктор Триеф. Когда хрусталик мутнеет, зрение затуманивается, и это состояние называется катарактой. При катаракте часто наблюдается больше бликов в определённых условиях, например, при вождении в ночное время или чтении.

Естественное явление старения

Формирование катаракты — это естественная часть старения. «Практически у всех со временем развивается катаракта», — утверждает Триеф. По данным Национальных институтов здоровья США, катарактой страдают около 25 миллионов американцев, и у более половины людей старше 80 лет есть катаракта или они уже перенесли операцию на катаракту. «Часто это начинает влиять на наше зрение в возрасте 60, 70 или 80 лет, но иногда и раньше. Вначале можно попытаться улучшить зрение с помощью коррекции очков, но в конечном счёте катаракта становится настолько густой, что хрусталик нужно заменить.»

Что представляет собой операция на катаракту?

Операция на катаракту направлена на восстановление ясного зрения путем удаления затуманенного хрусталика и его замены на прозрачный искусственный хрусталик.

«Этот хрусталик может улучшить зрение, обеспечить более высокую контрастность и снизить блики», — поясняет доктор Триеф. В свою очередь доктор Делло Руссо добавляет: «Если катаракту не лечить, она может привести к значительному ухудшению зрения». После операции пациенты замечают улучшение зрения и обращаются к очкам реже, хотя для некоторых задач, например, для чтения, они все ещё могут понадобиться.

Подготовка к операции на катаракту

Доктор Делло Руссо и Триеф обращают внимание на некоторые важные моменты подготовки к процедуре:

Не наносите солнцезащитный крем, макияж и другие косметические средства вокруг глаз в день операции и за несколько дней до неё, чтобы предотвратить попадание продукта в глаза.

вокруг глаз в день операции и за несколько дней до неё, чтобы предотвратить попадание продукта в глаза. Ваш врач сообщит, нужно ли приостановить прием каких-либо лекарств , которые могут повлиять на операцию. В большинстве случаев прекращение приема лекарств не требуется.

, которые могут повлиять на операцию. В большинстве случаев прекращение приема лекарств не требуется. Используйте глазные капли, как указано . Врач может попросить вас применять антибиотики или противовоспалительные капли за несколько дней до процедуры.

. Врач может попросить вас применять антибиотики или противовоспалительные капли за несколько дней до процедуры. Следуйте рекомендациям врача относительно ношения контактных линз. Перед снятием мерок перед операцией мягкие контактные линзы следует не носить в течение недели, так как они могут изменить форму глаза и повлиять на измерения. Те, кто носит жёсткие линзы, должны не носить их две недели.

Как проходит операция на катаракту?

Операция на катаракту — это амбулаторная процедура, проводимая в хирургическом центре. «Процедура должна быть очень простой для пациента», — говорит доктор Триеф.

Перед началом операции глаза будут расширены и обследованы, а затем вам введут внутривенно средство. Затем вам предложат капли с местным анестетиком для предотвращения дискомфорта. Вас также могут слегка успокоить седативными препаратами. Вы не будете спать во время операции, но не переживайте: вы не увидите, как хирург работает, так как он будет работать под операционным микроскопом.

Хирургия начинается с небольшого разреза для удаления мутного хрусталика и установки искусственного интраокулярного хрусталика. Процедура, как правило, безболезненна, хотя вы можете почувствовать небольшое давление или увидеть яркий свет. Процедура занимает от 10 до 30 минут, и за один раз корректируется только один глаз. Если требуется операция на обоих глазах, обычно приходится подождать от недели до месяца между операциями.

Различные виды операций на катаракту

Операция на катаракту может проводиться с использованием лазера или без него. В отличие от традиционной операции, которая опирается на мануальные разрезы и ультразвуковые инструменты, лазерная операция использует высокотехнологичные лазерные системы для выполнения многих этапов процедуры. Лазер делает точные разрезы и смягчает катаракту для более лёгкого удаления, минимизируя использование ручных инструментов.

Однако, лазерная операция обычно не покрывается страховкой и требует дополнительных затрат со стороны пациента, так как считается модернизированной технологией. Страховка может покрыть стандартную часть операции, но пациенту придётся оплатить разницу за использование лазера.

Ожидания после операции

Многие пациенты замечают значительное улучшение зрения в течение 24–48 часов после операции, хотя полное восстановление может занять несколько недель. После операции вы получите защиту для глаз и вернётесь на повторный осмотр на следующий день. В связи с тем, что после операции надевается повязка, а также возможна седация, пациентам рекомендуется организовать транспортировку домой. Большинство пациентов могут вернуться на работу уже на следующий день, но некоторым может понадобиться больше времени для восстановления.

Как правило, после операции не должно быть сильной боли. В первые дни вы можете испытывать зуд или ощущение, что что-то находится в глазу. Эти ощущения обычно проходят на следующий день.

Если вы все еще тревожитесь

Доктора Делло Руссо и Триеф предоставляют пациентам дополнительное убеждение. Это безопасная процедура, которая действительно улучшает качество жизни и способствует независимости с возрастом, а также является одной из немногих операций, где пациенты замечают значительные улучшения сразу и без длительного времени на восстановление.

Кроме того, технологические и безопасные достижения в этой операции, помимо восстановления зрения, позволяют снизить зависимость от очков после процедуры.

Для тех, кто боится находиться в сознании во время операции, Триеф подчеркивает, что будут предоставлены средства анестезии для обеспечения комфорта. Некоторые пациенты даже наслаждаются опытом и видят красивые цвета.

Источник: Time