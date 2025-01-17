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Горячая тарелка филиппинского мясного супа дарит непревзойденное ощущение уюта.

17.01.2025
Горячая тарелка филиппинского мясного супа дарит непревзойденное ощущение уюта. Горячая тарелка филиппинского мясного супа дарит непревзойденное ощущение уюта.

Почему это работает

  • Предварительное замачивание костей говядины в холодной воде, а затем их бланшировка обеспечивают прозрачный бульон с минимальным количеством пены для снятия.
  • Запекание кукурузы и картофеля перед добавлением их в суп позволяет усилить их вкус и помогает им сохранить форму при сервировке.
  • Использование скороварки для приготовления голяшек и сухожилий гарантирует их идеальную мягкость за меньшее время по сравнению с варкой на плите.

Филиппинская кухня полна блюд, приносящих уют и комфорт, и одним из моих любимых является говяжий нилага, также называемый нилаганг бака. Это сытное блюдо включает горячий домашний бульон с нежными кусочками говядины и разнообразием свежих овощей, таких как капуста, картофель, папоротник и кукуруза. Все элементы блюда тщательно приготовлены, чтобы каждый кусочек священного бака, тающего во рту, деликатного костного мозга и сухожилия, и густого бульона с овощами представлял собой симфонию текстур, цветов и вкусов.

Краткая история говяжьего нилага

На Филиппинах «laga» означает тушить, варить или готовить в воде. «Нилага» — это процесс приготовления в воде, а слово до или после «налага» указывает на вид мяса — в данном случае «бака» означает говядина. Нилага — это доколониальный способ готовки, используемый на разных островах Филиппин. Однако в ранних версиях этого блюда говядина не использовалась — вместо нее обычно применяли свинину и обрезки овощей.

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С 16 по 19 века испанские колонизаторы привезли скот из Мексики на Масбате через галеонную торговлю Манила-Акапулько — испанский торговый маршрут, соединяющий Филиппины и Мексику через Тихий океан. Испанцы наладили ранчо и импортировали скот, который они скрещивали с китайскими коровами, чтобы создать четыре местные филиппинские породы.

Говядина стала символом роскоши на Филиппинах и была доступна только для элиты. Говядина все еще остается дорогим мясом на Филиппинах: только состоятельные люди могут регулярно есть премиальные куски, такие как рибай или вырезка, в то время как для остальных эти куски приберегаются для праздников. Однако субпродукты, такие как сухожилия, и более дешевые куски, такие как голяшки, часто входят в повседневные блюда, как это случается с этим насыщенным супом.

Мои советы и техники для лучшего говяжьего нилага

Различные региональные вариации подтверждают универсальность этого супа, и каждый повар добавляет свои собственные штрихи в классический рецепт. Можно использовать свинину, курицу или рыбу вместо говядины; добавлять такие ингредиенты, как банан саба; исключать сухожилия или изменять рецепт в зависимости от доступных или сезонных продуктов. Некоторые предпочитают добавлять в суп рыбный соус, некоторые добавляют остроту с помощью перца чили, а другие позволяют мясу и овощам блистать самостоятельно.

Хотя мой говяжий нилага напоминает традиционные версии, которые я знаю и люблю, он включает мои собственные приемы. В самом начале я использую скороварку вместо медленного томления костей в течение многих часов, чтобы сделать запас. Хотя это все еще долгое приготовление, использование скороварки сокращает часы на приготовление.

После того как бульон готов, я предпочитаю использовать сочетание сухожилий и голяшки для насыщенного говяжьего вкуса. Я люблю шелковистую текстуру сухожилий и богатый вкус говяжьей голяшки, особенно в супах. Приготовление в скороварке голяшек и сухожилий вместе с бульоном сэкономит часы томления и придает бульону богатый мясной вкус и коллаген для бархатистой текстуры.

Большинство домашних рецептов нилаги предусматривают медленное варка мяса и овощей в одном кастрюле, пока они не станут мягкими. Однако я подхожу к этому блюду, как к рамену или фо, где разные компоненты супа соединяются в миске, а не в кастрюле. Для этого кукуруза и картофель запекаются отдельно перед добавлением в суп. Это усиливает их вкус и помогает им сохранить форму в миске.

Я понимаю, что это отклонение от однокастрюльных методов приготовления, традиционных для большинства филиппинских домашних блюд. Однако возможность насладиться каждым идеально приготовленным ингредиентом в каждом укусе стоит дополнительных усилий.

Оборудование

Для приготовления супа потребуется: большая кастрюля или утятница, скороварка, сито и маленькая сковорода.

Заметки

Для приготовления бульона убедитесь, что кости говядины нарезаны достаточно коротко, чтобы поместиться в вашу скороварку. Вы можете использовать любые кости, которые есть у вашего мясника, но кости с мясом дадут больше вкуса, а соединительные ткани, такие как суставы и ноги, добавят бульону больше желатина. Можно также добавить немного телячьих костей для увеличения содержания желатина. Если вы не хотите тратить остатки мяса, добавьте куски мексиканского креста в суп.

Рекомендую сохранять обрезки от подготовки капусты, папоротника, лука-порея, имбиря и лука. Их можно использовать для приготовления овощного бульона для других целей.

Если вы предпочитаете использовать кости без мяса, нарежьте их на куски размером 5 см и следуйте рецепту для костей с мясом.

Вы можете использовать другие овощи, такие как стручковая фасоль, морковь, пекинская капуста или грибы вместо или дополнительно к предложенным в рецепте. Обратите внимание на время их варки и готовьте до мягкости.

Подготовка и хранение

  • Говяжий бульон можно охладить и хранить в холодильнике до 5 дней или заморозить до 3 месяцев перед продолжением приготовления.
  • Также можно предварительно приготовить голяшки и сухожилия в скороварке, затем хранить в холодильнике бульон, голяшки и приготовленные сухожилия до 3 дней и разогреть перед подачей супа.
  • Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней.

Источник: SeriousEats

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