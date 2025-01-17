ChargePoint предпринимает меры против вандалов, обрезающих кабели зарядных станций для электромобилей.

Компания ChargePoint устала от вандалов, которые разрезали кабели зарядных станций для электромобилей, чтобы украсть ценный медный провод. В ответ на это они разрабатывают новые «устойчивые к разрезанию» кабели и добавляют системы сигнализации, чтобы минимизировать ущерб.

По словам вице-президента по управлению продуктами ChargePoint Стива Фаррелла, кабель использует технологию, ожидающую патента, которая включает стратегически расположенные стальные элементы для защиты кабеля. Хотя этот дизайн может сделать кабели немного более громоздкими и менее гибкими, Фаррелл отметил, что удобство использования не пострадает, и большинство пользователей «не заметят разницы» с новыми изменениями. Новая модель кабеля может быть установлена на коммерческих и флотских зарядных станциях (как AC, так и DC) производства компании.

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Кабели были протестированы на устойчивость к «часто используемым инструментам», включая кусачки, болторезы и аккумуляторные инструменты. ChargePoint доволен тем, что их конструкция значительно увеличивает время, усилия и ресурсы, необходимые для их разрезания.

Компания планирует лицензионную продажу нового дизайна кабеля другим «избранным» производителям зарядных станций для электромобилей, которые могут быть заинтересованы в борьбе с кражей меди. Проблема вандализма на зарядных станциях для электромобилей становится все более актуальной, что только усугубляет нестабильную ситуацию с инфраструктурой электромобилей в США. Лицензии на новые кабели станут доступны к середине 2025 года.

Однако усиленные кабели — не единственное средство борьбы с кражами, которое ChargePoint собирается внедрить в ближайшее время. Компания также разработала новое программное обеспечение безопасности «ChargePoint Protect», которое превращает зарядные станции в «высокоэффективные» системы сигнализации. Это программное обеспечение может в режиме реального времени обнаруживать вмешательство в кабели, активировать сигналы тревоги для отпугивания воров и отправлять текстовые сообщения и электронные письма владельцам зарядных станций.

Система ChargePoint Protect совместима с большинством существующих коммерческих моделей зарядных станций компании, за исключением некоторых старых моделей, по словам Фаррелла. Обновление распространяется бесплатно для владельцев станций и будет доступно в течение этого месяца.

Источник: TheVerge