telegram

ChargePoint предпринимает меры против вандалов, обрезающих кабели зарядных станций для электромобилей.

17.01.2025
ChargePoint предпринимает меры против вандалов, обрезающих кабели зарядных станций для электромобилей. ChargePoint предпринимает меры против вандалов, обрезающих кабели зарядных станций для электромобилей.

Компания ChargePoint устала от вандалов, которые разрезали кабели зарядных станций для электромобилей, чтобы украсть ценный медный провод. В ответ на это они разрабатывают новые «устойчивые к разрезанию» кабели и добавляют системы сигнализации, чтобы минимизировать ущерб.

По словам вице-президента по управлению продуктами ChargePoint Стива Фаррелла, кабель использует технологию, ожидающую патента, которая включает стратегически расположенные стальные элементы для защиты кабеля. Хотя этот дизайн может сделать кабели немного более громоздкими и менее гибкими, Фаррелл отметил, что удобство использования не пострадает, и большинство пользователей «не заметят разницы» с новыми изменениями. Новая модель кабеля может быть установлена на коммерческих и флотских зарядных станциях (как AC, так и DC) производства компании.

Реклама

Кабели были протестированы на устойчивость к «часто используемым инструментам», включая кусачки, болторезы и аккумуляторные инструменты. ChargePoint доволен тем, что их конструкция значительно увеличивает время, усилия и ресурсы, необходимые для их разрезания.

Компания планирует лицензионную продажу нового дизайна кабеля другим «избранным» производителям зарядных станций для электромобилей, которые могут быть заинтересованы в борьбе с кражей меди. Проблема вандализма на зарядных станциях для электромобилей становится все более актуальной, что только усугубляет нестабильную ситуацию с инфраструктурой электромобилей в США. Лицензии на новые кабели станут доступны к середине 2025 года.

Однако усиленные кабели — не единственное средство борьбы с кражами, которое ChargePoint собирается внедрить в ближайшее время. Компания также разработала новое программное обеспечение безопасности «ChargePoint Protect», которое превращает зарядные станции в «высокоэффективные» системы сигнализации. Это программное обеспечение может в режиме реального времени обнаруживать вмешательство в кабели, активировать сигналы тревоги для отпугивания воров и отправлять текстовые сообщения и электронные письма владельцам зарядных станций.

Система ChargePoint Protect совместима с большинством существующих коммерческих моделей зарядных станций компании, за исключением некоторых старых моделей, по словам Фаррелла. Обновление распространяется бесплатно для владельцев станций и будет доступно в течение этого месяца.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее