Осторожно: новый хитрый обман в Steam угрожает вашей коллекции игр

Новая мошенническая схема угрожает аккаунтам на платформе Steam

Она представляется в виде фальшивого приглашения на тестирование игры

Для защиты рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам

Пользователям ПК стоит быть начеку: на популярной платформе Steam появилась новая мошенническая схема, которая может подвергнуть риску ваш аккаунт и всю библиотеку игр.

Некоторые пользователи Reddit заметили, что схема реализуется через фишинговую ссылку, отправленную в личных сообщениях. Она выдается за официальное приглашение на тестирование игры, в данном случае — для предстоящей игры Mafia: The Old Country. В сообщении говорится: «Вы приглашены на тестирование в Steam!» и предлагается «перейти по ссылке ниже, чтобы добавить игру в свою библиотеку Steam!».

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Предпросмотр ссылки демонстрирует логотип игры и снова подтверждает, что «Вы приглашены присоединиться к открытому тестированию Mafia: The Old Country.» На первый взгляд, ссылка может показаться легитимной, так как содержит первую часть официального URL магазина Steam, но внимательный взгляд заметит дополнительный текст, указывающий на поддельный домен.

К счастью, кажется, что страницу этой конкретной мошеннической схемы уже удалили, но легко представить, что могло бы произойти. Всегда избегайте перехода по подозрительным ссылкам. Если же кто-то все-таки откроет такую ссылку, это скорее всего приведет к поддельной странице входа, которая затем похитит ваши учетные данные Steam или даже скачает вредоносное ПО с целью захвата вашего ПК.

Последствия таких фишинговых атак могут быть серьезными: вы можете потерять доступ к аккаунту и подвергнуть опасности ваши личные данные, которые могут попасть в руки киберпреступников. Всегда относитесь с подозрением к любым сообщениям, содержащим ссылки, даже если они поступили от знакомых – их аккаунт тоже мог быть взломан. К счастью, Steam предупреждает, если вы пытаетесь открыть внешнюю страницу, что должно заставить вас задуматься.

На платформе действительно существует собственная система приглашений на тестирование игр, но она используется редко, и такие приглашения появляются в вашем уведомлении Steam, а не в сообщении.

Источник: TechRadar