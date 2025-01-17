Цена биткойна под угрозой из-за повышения процентной ставки Банком Японии

Рынок криптовалют с нетерпением ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, однако событие следующей недели может оказать значительное влияние на его движение. Экономисты прогнозируют, что ожидаемое повышение процентной ставки Банком Японии (BOJ) может ослабить бычий настрой на рынке биткоина.

Сможет ли BOJ испортить настроение?

После внезапного падения до отметки $89,256 на этой неделе биткоин восстановил часть своих потерь, торгуясь около важного психологического уровня в $100,000. Ведущая криптовалюта готова к возможному новому этапу на фоне администрации Трампа, которая поддерживает криптодружественную политику.

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Тем не менее, оптимизм, связанный с президентством Трампа, может быть уменьшен предполагаемым решением BOJ повысить процентные ставки. Аналитики оценивают вероятность такого события 24 января в 90%.

История повторяется?

Стоит напомнить, что в августе 2024 года повышение процентных ставок BOJ спровоцировало печально известный «кэрри-трейд» с иеной, и цена биткоина обвалилась до $49,000. Подобная ситуация может повториться и в этом году.

Обычно высокие процентные ставки способствуют укреплению японской иены, снижая привлекательность рискованных активов, таких как биткоин. Это объясняется тем, что повышение ставок приводит к снижению ликвидности и увеличивает стоимость заимствований, делая спекулятивные инвестиции менее привлекательными для тех, кто ищет высокие риски и награды.

Совпадение или закономерность?

Такое поведение наблюдалось и в период повышения ставок Федеральной резервной системой США в марте 2022 года, которое было нацелено на сдерживание инфляции, но значительно повлияло на криптовалютные активы.

Важно отметить, что с 2016 года BOJ удерживал отрицательные процентные ставки. Однако в 2024 году центральный банк повышал ставки дважды, доведя их с -0,1% до 0,25%. Ожидаемая ставка на предстоящем заседании может составить 0,45%, но она может измениться в зависимости от данных по инфляции в Японии, которые будут опубликованы 23 января.

Неопределенное будущее биткоина

Если уровень инфляции превысит ожидания, это может дестабилизировать рынок цифровых активов, увеличивая вероятность нового разворота кэрри-трейда с иеной. Примечательно, что инфляция в годовом исчислении сейчас составляет 2,9%, что является самым высоким показателем с августа 2024 года.

Хотя рассматриваемое повышение ставок BOJ расценивается как отрицательное для цифровых активов, включая BTC, нельзя с уверенностью сказать, что курсы цифровых активов резко упадут после объявления о повышении.

Так, например, биткоин сохранял устойчивость в начале этого месяца, несмотря на то, что Федеральная резервная система США указала на меньшее количество предполагаемых снижений процентных ставок в 2025 году, чем первоначально ожидалось. Этот шаг центрального банка был в основном вызван жесткими инфляционными давлениями.

Вместе с тем, крипто-предприниматель Артур Хейс предсказывает, что криптовалютный рынок может испытать серьезную коррекцию вокруг инаугурации Трампа. На момент публикации, биткоин торговался по цене $98,212, что на 1,1% ниже за последние 24 часа.

Источник: Bitcoinist