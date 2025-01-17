Байден Устанавливает Рекорд по Помилованию Заключённых на Последней Неделе Своего Срока

ВАШИНГТОН — В пятницу президент Джо Байден сообщил о смягчении приговоров почти 2,500 лицам, осужденным за ненасильственные наркопреступления, используя свои последние дни на посту для серии актов помилования, цель которых — отменить слишком строгие тюремные сроки.

Решение о помиловании укрепило за Байденом статус президента, издавшего рекордное количество индивидуальных помилований и смягчений приговоров. Президент-демократ заявил, что стремится пересмотреть «несоразмерно длинные сроки в сравнении с теми, которые они бы получили сегодня в соответствии с законом, политикой и практикой».

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«Сегодняшние действия по помилованию предоставляют облегчение для тех, кто получил длительные сроки на основании дискредитированных различий между крэком и порошковым кокаином, а также устаревших ужесточений наказания за наркопреступления», — заявил Байден в своем выступлении. «Это важный шаг к исправлению исторических несправедливостей, устранению неравенств при вынесении приговоров и предоставлению заслуженным лицам возможности вернуться к своим семьям и общинам после слишком долгого пребывания за решеткой».

Белый дом пока не опубликовал имена освобожденных лиц.

Тем не менее, Байден сообщил, что возможно новые меры будут предприняты, пообещав использовать время до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в понедельник для «продолжения рассмотрения дополнительных помилований и смягчений приговоров».

Эти действия последовали за прошлым месяцем, когда Байден смягчил приговоры примерно 1,500 человек, освобожденных из тюрьмы и помещенных на домашний арест в ходе пандемии коронавируса, а также помиловал 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления. Это был самый большой однодневный акт помилования в современной истории.

Все это происходит на фоне раздумий Байдена о возможных широких помилованиях должностных лиц и союзников, которых Белый дом опасается, что администрация Трампа может несправедливо преследовать. Несмотря на то, что президентские полномочия по помилованию абсолютны, такие упреждающие меры были бы новым и рискованным использованием этих исключительных конституционных полномочий.

В прошлом месяце Байден также смягчил приговоры 37 из 40 человек, находящихся в федеральной камере смертников, изменив их наказания на пожизненное заключение за несколько недель до того, как Трамп, сторонник расширения смертной казни, вступит в должность. Трамп пообещал отменить этот указ после начала своего срока.

Недавно Байден также помиловал своего сына Хантера, не только за его обвинения в нарушении законов о ношении оружия и налогах, но и за любые возможные федеральные преступления, совершенные за период в 11 лет, так как президент опасался, что союзники Трампа будут стремиться привлечь его сына за другие правонарушения.

Если судить по истории, Байден, вероятно, также примет решение о более целенаправленных помилованиях для поддержки союзников перед уходом из Белого дома, как это обычно делают президенты в своих последних действиях.

Накануне полуночи в последний день своего первого срока Трамп, республиканец, подписал серию помилований и смягчений приговоров более чем для 140 человек, включая своего бывшего главного стратегического советника Стива Бэннона, рэперов Лила Уэйна и Кодак Блэка, а также бывших членов Конгресса.

Последним деянием Трампа в его первом президентском сроке было объявление о помиловании Аль Пирро, бывшего мужа ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро, одной из его самых преданных защитников. Аль Пирро был осужден за сговор и уклонение от уплаты налогов и приговорен к более чем двум годам тюрьмы в 2000 году.

Источник: Time