Байден заявляет, что поправка о равных правах является действующим законом страны.

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден заявил в пятницу, что поправка о равных правах должна считаться ратифицированной частью Конституции США, сделав символическое заявление, которое вряд ли изменит многолетние усилия по достижению гендерного равенства.

«Настало время признать волю американского народа,» — сказал Байден. «В соответствии с моей присягой и обязанностью перед Конституцией и страной, я подтверждаю то, во что верю и что ратифицировали три четверти штатов: 28-я поправка является законом страны, гарантируя всем американцам равные права и защиту по закону независимо от их пола.»

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Заявление демократа, сделанное за несколько дней до его замены на посту республиканцем Дональдом Трампом, вряд ли окажет какое-либо воздействие. Президенты не участвуют в процессе ратификации поправок. Руководитель Национального архива ранее заявлял, что поправка не может быть сертифицирована, так как не была ратифицирована до истечения срока, установленного Конгрессом.

В пятницу Национальный архив повторил эту позицию, заявив, что «основные юридические и процедурные вопросы не изменились.»

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности для обсуждения планов Белого дома, отметил, что Байден не давал архивасти указания сертифицировать поправку, избегая возможного юридического конфликта по поводу разделения властей.

Позже утром была запланирована акция с участием членов Конгресса около здания Национального архива.

Поправка о равных правах, которая запрещает дискриминацию на основе пола, была направлена штатам для ратификации в 1972 году. Конгресс установил срок 1979 года для ратификации поправки тремя четвертями законодательных собраний штатов, позднее продлив его до 1982 года.

Тем не менее только в 2020 году, когда законодатели Вирджинии приняли поправку, 38 штатов её ратифицировали. Архивариус заявил, что Конгресс или суды должны изменить срок, чтобы признать поправку сертифицированной.

Источник: Time