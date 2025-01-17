Байден переадресовывает вопрос запрета TikTok Трампу

Администрация Байдена заявляет, что оставит решение проблемы с запретом TikTok на усмотрение вступающего в должность президента Дональда Трампа, как сообщает ABC News.

«Наша позиция по этому вопросу ясна: TikTok должен продолжать работать под американским руководством», — сказал представитель Белого дома ABC News. «Учитывая время, когда этот запрет вступает в силу в выходные дни перед инаугурацией, его реализацией займется следующая администрация».

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Однако не стоит слишком обольщаться. Несмотря на нечеткие обещания Трампа спасти TikTok, он все еще не может существенно снизить финансовые риски для таких компаний, как Apple и Google, до тех пор, пока закон остается в силе. То же самое касается и Байдена, если только он официально не продлит срок продажи TikTok китайским владельцем ByteDance на срок до 90 дней до вступления запрета в силу.

Заявление Белого дома канал ABC не подтверждает намерений Байдена идти по этому пути, и администрация Байдена не сразу ответила на запрос The Verge о разъяснениях. Однако, технически, чтобы предоставить продление, Байден должен увидеть прогресс в направлении продажи. Пока, согласно различным отчетам, ByteDance сфокусирован на борьбе с законом, а не на поиске потенциальных покупателей. Тем не менее, несколько демократических законодателей во главе с сенатором Эдом Марки (D-MA) — который пытается заставить Конгресс продлить крайний срок — обратились в письме к Байдену, призывая использовать 90-дневное продление.

Хотя закон напрямую не требует от TikTok прекращения деятельности, оно может все же решить приостановить работу, если начнет опасаться, что его американские поставщики услуг, включая Oracle, могут отказаться от риска поддержки его функционирования или обновления. TikTok, Oracle, Apple и Google пока не сделали публичных заявлений о том, как они планируют действовать в условиях установленного срока. Мы также не получили комментариев от Верховного суда — который, судя по всему, готовится поддержать закон и недавно заявил, что «может вынести свои решения в 10 утра по восточному времени утром в пятницу» — но поскольку он пока не отклонил его, запрет, по крайней мере, технически вступит в силу в воскресенье, независимо от того, предпримет ли кто-либо что-то по этому поводу.

Источник: TheVerge