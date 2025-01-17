Asus предлагает маршрутизаторы с Wi-Fi 7 с бесплатным бонусом по приватности за $60

AdGuard DNS теперь бесплатно идет в комплекте с некоторыми роутерами Asus Wi-Fi 7

DNS-сервисы блокируют рекламу и защищают вашу конфиденциальность

Как и многие конкуренты, AdGuard ищет партнеров в сфере оборудования и телекоммуникаций

Asus представила новую функцию для своих роутеров Wi-Fi 7, которая объединяет сетевые возможности с дополнительными преимуществами для конфиденциальности.

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Компания интегрировала в роутеры поддержку AdGuard DNS — сервиса, разработанного для блокировки рекламы, защиты пользовательской конфиденциальности и повышения безопасности сети.

AdGuard заявляет, что эта функция блокирует рекламу и трекеры на уровне DNS, обеспечивая более плавное серфинг и ускоряя загрузку страниц. Также сервис фильтрует вредоносные сайты, включает функции родительского контроля и защищает устройства от вредоносного ПО и фишинговых угроз.

Быстрый интернет, безопасный серфинг и беспроблемная блокировка рекламы

Настройка AdGuard DNS на роутерах Asus не требует индивидуальной конфигурации каждого устройства. Пользователи могут активировать защиту для всех подключенных устройств через панель администратора роутера.

На данный момент все роутеры Asus, поддерживающие Wi-Fi 7, совместимы с AdGuard.

Андрей Федоров, главный директор по развитию бизнеса AdGuard, отметил:

«Интеграция AdGuard DNS в линейку роутеров ASUS WiFi 7 представляет собой значительный шаг вперед для нашего сервиса. ASUS — один из ведущих производителей сетевого оборудования, и мы рады, что их пользователи теперь смогут пользоваться встроенной защитой AdGuard от рекламы и угроз.»

«Теперь владельцам роутеров ASUS проще, чем когда-либо, насладиться более быстрым, безопасным и свободным от рекламы опытом в Интернете с помощью AdGuard. Благодаря нашим совместным усилиям мы внедрили инновационное решение, которое не только упрощает доступ к сервисам AdGuard, но и позволяет миллионам пользователей по всему миру ощутить настоящий защищенный Интернет.»

«Это партнерство демонстрирует нашу приверженность к тому, чтобы сделать Интернет безопаснее и комфортнее для всех.»

Источник: TechRadar