Рост цен cPanel и улучшенная совместимость SPanel могут изменить рынок веб-хостинга.

ScalaHosting представляет новые тарифные планы на базе SPanel

Команда ScalaHosting обеспечит бесплатную миграцию для клиентов

SPanel теперь доступен и для пользователей сторонних хостинг-планов

Американский провайдер хостинга ScalaHosting выпустил обновление для SPanel, которое теперь можно использовать на тарифных планах общего хостинга. Данное обновление предоставляет клиентам и реселлерам, использующим услуги лучших хостинг-провайдеров, большую гибкость в выборе панелей управления хостингом в условиях повышения стоимости cPanel с 2025 года.

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SPanel давно признан одним из лучших альтернативных решений для cPanel, предоставляя разнообразные функции для тех, кто ищет замену cPanel. SPanel был разработан ScalaHosting для эффективного управления серверами, сайтами и учетными записями электронной почты. Это решение предлагает улучшенную безопасность, управление ресурсами и удобные инструменты. Несмотря на наличие других панелей, они традиционно уступали cPanel по доступности функций и стоимости.

Создание полноценной альтернативы cPanel/WHM

Генеральный директор и соучредитель ScalaHosting и SPanel.io, Крис Русев, заявил: «Предоставление SPanel для пользователей общего хостинга было последним шагом в превращении в полноценную альтернативу cPanel/WHM. Наш контрольный панель выделяется благодаря подходу к разработке, основанному на пожеланиях сообщества». Он добавил: «Вместо создания функций на основе наших предпочтений, мы пошли другим путем — позволили веб-разработчикам и пользователям хостинга формировать функционал в соответствии с их реальными потребностями».

Пользователи могут предлагать новые функции и голосовать за существующие на платформе SPanel. Система разрабатывает функции, которые получают наибольшее количество голосов, гарантируя, что платформа развивается с учетом потребностей сообщества.

Преобразование любого самостоятельного хостинга в полностью управляемый

Ключевой особенностью SPanel является интегрированная поддержка. Русев пояснил: «Еще одно значительное преимущество заключается в круглосуточной технической поддержке, входящей в каждую лицензию SPanel. Это первая в мире полностью управляемая панель управления хостингом. Данная уникальная функция позволяет превратить любой самостоятельный хостинг в полностью управляемый».

Текущим клиентам ScalaHosting, использующим общий хостинг, предложат переключиться на SPanel до 1 марта. Техническая поддержка обеспечит плавную миграцию без простоя. Те, кто хотят остаться на cPanel, смогут сделать это.

Источник: TechRadar