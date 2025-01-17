Apple незаметно устраняет серьёзную ошибку в Apple Intelligence

Многое в Apple Intelligence пока находится на стадии бета-тестирования, но «Резюме уведомлений» стало одной из обсуждаемых функций в первом наборе возможностей Apple, связанных с искусственным интеллектом. Были допущены некоторые ошибки, в частности, неправильно подводилась информация о новостной статье BBC о Луиджи Маньоне, которого обвиняют в убийстве генерального директора United HealthCare Брайана Томпсона. Случаи, когда искусственный интеллект и крупные языковые модели дают недостоверные результаты, уже известны, но этот стал особенно заметным. BBC и другие новостные организации обратились к Apple с просьбой исправить или удалить функцию, чтобы предотвратить будущие ошибки. Это коснулось и других изданий, включая New York Times. Apple выпустила заявление, в котором отметила, что функция находится на стадии бета-тестирования и что следующее обновление программного обеспечения «предоставит больше ясности, когда отображаемый текст является резюме, созданным Apple Intelligence». Также компания напомнила, что пользователи Apple Intelligence всегда могут оставлять отзывы, и теперь мы видим некоторые результаты.

В последних версиях бета (как для разработчиков, так и для широкой публики) iOS, Apple временно отключила резюме уведомлений для приложений новостей и развлечений, что позволяет устранить критику. Теперь можно отключить резюме уведомлений для каждого приложения по отдельности, то есть вы можете отключить их для всех новостных приложений, если захотите. Это полезное дополнение, и в настройках в разделе Уведомления даже указано, что «Резюме могут содержать ошибки».

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Если вы пролистаете настройки, то увидите, что приложения новостей, а также развлекательные или потоковые платформы помечены как «Временно недоступные». Это ясно дает понять, что Apple работает над улучшением процесса создания резюме этих уведомлений, и вероятно, они вернутся в рамках будущего обновления, скорее всего, сначала в одном из следующих бета-выпусков.

Кроме того, когда вы видите эти резюме уведомлений на экране блокировки, текст, который был подведен как резюме, будет отображаться курсивом. Это должно облегчить отличение их от обычных уведомлений, и, конечно, вы всегда можете нажать, чтобы развернуть и увидеть оригинал.

В целом приятно видеть, что Apple оперативно реагирует на замечания, и поскольку это последняя бета-версия, вероятно, эти изменения появятся и в полном релизе. Точных сроков выхода пока нет, но мы обязательно сообщим, как только это произойдет.

Источник: TechRadar