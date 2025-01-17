AMD Radeon RX 9070 XT: новости, слухи и вся доступная информация

CES 2025 завершилась, но официальной информации о возможной флагманской видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT пока нет. Однако появилось подтверждение выпуска графических карт RDNA 4.

Несмотря на то, что во время 45-минутной презентации на CES 2025 AMD не смогли раскрыть все детали о RDNA 4, глава отдела маркетинга AMD по потребительским и игровым продуктам Франк Азор подтвердил, что новые технологии на подходе.

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Особое внимание уделяется RX 9070 XT, которая, вероятно, будет конкурировать с Nvidia RTX 5070. Этот продукт обещает много интересного с точки зрения производительности и цены. На данный момент мы продолжаем следить за новостями и слухами, чтобы вовремя информировать вас о последних событиях.

AMD Radeon RX 9070 XT: Основная информация

Что это?

Возможная видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT.

Цена

Пока неизвестна, так как официального анонса ещё не было.

Дата выпуска

Точные даты не объявлены, но есть предположения о предзаказах поздним январём.

Последние новости о AMD Radeon RX 9070 XT

На данный момент нет конкретной информации о дате выхода видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT, однако ходят слухи о возможных предзаказах на RDNA 4 с 23 января.

Эти данные появились после того, как B&H Photo представили предварительные списки для некоторых моделей Asus RX 9070 и RX 9070 XT. К счастью, эти списки успели зафиксировать до их удаления.

AMD Radeon RX 9070 XT: Технические характеристики

Пока нет точных утечек или слухов о производительности AMD Radeon RX 9070 XT и RDNA 4 в целом. Можно предположить, что она не будет представлять собой 4K-монстра из-за ценового диапазона.

Ранее считалось, что флагманский процессор RDNA 4 будет чуть быстрее 7900 XT. Однако есть предположения, что он будет немного медленнее.

В условиях конкуренции с высокопроизводительными картами 5000-й серии от Nvidia, такой подход является логичным с бизнес-стороны, так как основная часть игроков всё ещё предпочитает разрешение 1080p, некоторые используют 1440p. AMD может стремиться охватить более широкую аудиторию, ограничив производительность и соответственно стоимость.

Чего ожидать от AMD Radeon RX 9070 XT

На данный момент нет конкретной информации о видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT и линейке RDNA 4 в целом. Компания не успела детально рассказать о ней на конференции CES 2025.

Несмотря на наличие множества слухов и некоторых официальных деталей, включая возможную дату предзаказа, полная картина того, что из себя будет представлять эта видеокарта в плане цен, спецификаций и производительности, пока неизвестна.

Мы надеемся, что в будущем AMD предоставит более полную информацию о RX 9070 XT и других графических картах на базе RDNA 4.

Источник: TechRadar