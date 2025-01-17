Полное руководство по идеальному уикенду в Генуе

Дженоа — один из тех городов, которые нередко упускают из виду в маршрутах по Италии. Однако в XVI веке этот портовый город на северо-западе Италии был одним из самых богатых мест Европы и могущественной морской республикой. Сегодня его великолепие сохраняется — на каждом шагу встречаются великолепные дворцы эпохи Ренессанса и впечатляющие барочные церкви. Иногда создается впечатление, что единственное приземленное в этом городе — это его еда — Дженоа является столицей стритфуда в Италии.

Хотя я сейчас живу в Венеции, моя семья обитала в Дженоа на протяжении поколений. В верности своим корням я регулярно совершаю поездки на поезде через Италию в портовый город, который кажется мне домом. Вот руководство по идеальному трехдневному выходному в Дженоа.

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Когда приезжать: пятница по воскресенье — оптимальное время для длинного уикенда, так как большинство музеев закрыты в понедельник. В пятницу отправляйтесь на Страда Нуова — и сможете заглянуть в богатые двери роскошных дворцов.

Как добраться из аэропорта: аэропорт Дженоа расположен к западу от центра города. Проще всего добраться на автобусе до железнодорожного вокзала Пьяцца Принчипе, а затем пересесть на метро. Такси также является доступным и более быстрым вариантом.

Перемещение по городу: средневековый центр в основном пешеходный, хотя такси сюда допускают. Если вы собираетесь отправиться в «новый город» или за пределы средневекового ядра, здесь хорошая сеть автобусов и метро, проходящего вдоль побережья.

Что взять с собой: Дженоа — это расслабленный порт, поэтому тут не обязательно наряжаться, как, к примеру, в Флоренции или Риме. Вам понадобятся хорошие туфли, так как это один из самых холмистых городов Италии. Если планируете окунуться в море в Боккадассе, возьмите с собой купальник.

День 1

Утро

Начните с вида, который веками встречал приезжающих: средневековый город, поднимающийся по склону от Порто Антико — «старого порта». Порто Антико демонстрирует лучшее из современного Дженоа. Здесь есть магазины, рестораны и музеи — от знаменитого Аквариума до Биосферы, стеклянного «пузыря» на берегу моря. Прокатитесь на Биге — панорамном лифте, напоминающем портовый кран. Вас ждет вид на море и город, разворачивающийся под вами.

Как провести день

Погрузитесь в эти виды, прогуливаясь по Старому городу Дженоа, включенному в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, который считается крупнейшим сохранившимся средневековым центром Европы. Большинство этих зданий являются частью Палацци деи Ролли — списком особняков, настолько роскошных, что они были признаны достойными приема высокопоставленных чиновников и королевских гостей.

Высококлассные магазины здесь расположены в изумительных палаццо, где мастера работают на протяжении веков. Обязательно посетите церковь Сан-Пьетро-ин-Банки, которая словно парит на сваях над рядом магазинов. Обед должен быть на ходу — попробуйте конус с небольшими местными рыбками, свежепойманными и обжаренными.

После этого следуйте по извилистым улочкам вверх по склону, пока не выйдите на Виа Гарибальди, известную также как Страда Нуова, пешеходную улицу, обрамленную самыми великолепными палаццо города. Получите представление о том, как эти дома планировались, и какие сокровища в них хранятся в Музее Страда Нуова: три великолепных палаццо, превращенных в «разбросанный» музей. Один из них, Палаццо Россо, содержит скрытые апартаменты XVII века — любовное гнездышко его владельца. В Палаццо Бьянко вы найдете полны из искусства, включая работы влюбленного в Дженоа Рубенса, а в Палаццо Турси — скрипку Никколо Паганини, легендарного скрипача XVIII века.

На закат под окружением прекрасного дизайна отправляйтесь на общественном лифте с Площади Портелло на Спианата Кастеллетто. Этот элегантный район, возвышающийся над старым городом, сам является жемчужиной, а лифт — открытый в 1929 году — настоящий шедевр архитектуры в стиле Либерти (итальянский Ар Нуво). Отсюда виды раскрываются на шиферные крыши старого города, когда солнце медленно погружается в Лигурийское море.

Ужин

Внизу после лифта направо будет Страда Нуова; налево развертывается «новый город» — в Дженоа он начинается после 1800-х годов. Поужинайте блюдами дженовезской и лигурийской кухни. Здесь есть паста с песто (обязательно попробуйте трофье из муки каштанов) и торте (овощные запеканки) — но также есть традиционные блюда, такие как рубец, тушеный с картофелем. Летом столики выносят на тихие площади.

После заката

Доминируя на Площади Де Феррари в самом центре «нового города» Дженоа, Театр Карло Феличе является воплощением генуэзской стойкости. Разрушенный во Второй мировой войне, он был восстановлен «как был, где был» и вновь открылся в 1991 году. Фасад театра является копией оригинала, но внутри находится современный оперный зал мирового класса, где проходят балеты и музыкальные представления.

День 2

Утро

Итальянцы обожают свои «пасседжаты» (прогулки), а лигурийцы неравнодушны к морю — поэтому объедините их, медленно прогуливаясь вдоль набережной до Боккадассе, крохотного рыбацкого деревушки на три мили к востоку от Порто Антико. Начав на Корсо Италия, следуйте по променаду на восток, мимо роскошных вилл в стиле Либерти и летних лидо (общественных плавательных бассейнов — врезанные в скалы бассейны заполнены морской водой).

В итоге вы найдете уютную бухточку, встроенное в береговую линию, с разноцветными домиками, спускающимися по скале. Это фактически городской пляж Дженоа, поэтому здесь может быть людно по выходным. Остановитесь здесь на обед.

Как провести день

Пешком вернитесь или возьмите автобус 42 до площади Де Феррари. Эта высшая часть города предлагает отличные шопинг-возможности, и здесь также можно найти исторические, уникальные бутики, рассыпанные в роскошной эпохе Бель Эпок.

Следующая остановка: церкви. Начните с Кафедрального собора Сан Лоренцо, основного собора Дженоа (черные и белые камни — характерный элемент архитектуры города). Не пропустите «Святой Грааль» в музее собора. Это изумрудно-зеленый кристальный кубок, когда-то считавшийся чашей, из которой пил Иисус. Сегодня доказано, что он имеет средневековое исламское происхождение.

Рядом находится церковь Сан Маттео, украшенная учеником Микеланджело Монторсоли и хранящая меч (и могилу) Андреа Дориа, легендарного нерегулируемого правителя Дженоа, который принес процветание городу в 1500-х годах. В нескольких минутах ходьбы вы также найдете фрески Рубенса в церкви Джезу, и мою любимую — церковь Сан Донато, редкий образец романской архитектуры. Это часть района Сестьер Моло, малого дизайнерского центра Дженоа — один из многих успешных проектов регенерации исторического центра. Здесь вы найдете все от винтажных интерьеров до ламп и ваз, сделанных из текстиля.

Направляйтесь обратно к собору, остановившись на аперитив в барной Площади Делле Эльбе. Попробуйте «sei un mi-to», коктейль на основе Кампари, как альтернативу сприцу.

Ужин

Дженоа — не перегруженный город, поэтому любое место в центре будет отличным для ужина. Здесь есть все: от «фермер-кухня» ресторанов с меню, основанными на продуктах медленного приготовления и ингредиентах из окруженной Лигурии, до ресторанов, основанных на богатых, строго сезонных супах, вкусных в любое время года.

После заката

В то время как многие другие итальянские города превращают свое наследие в музеи и галереи, в Дженоа его используют по прямому назначению. Поэтому вы можете оказаться восходящими по роскошной лестнице или проходящими мимо статуй и колонн, чтобы выпить коктейль в уникальном баре или ночном клубе.

День 3

Утро

Время погрузиться в современность. Дженоа всегда стремилась к инновациям, и район вокруг Парка Полчевера получил эстетическое развитие после трагедии. Мост Моранди, виадук, ведущий на запад от центра города, рухнул в 2018 году, унеся жизни 43 человек. Сегодня его заменил изящный виадук, созданный Ренцо Пиано, а под ним находится Парк и Красный Круг, общественное пространство, спроектированное архитекторами Стефано Боери.

Это часть огромного восстановления района Валь Полчевера. Рядом находится Чертоза, известная своим поднимающим дух стрит-артом. Муралы и другие произведения искусства можно увидеть под мостом Сан Джорджо Пиано и через проект «На стене» Маурицио Грегорини, который предоставил пространство 15 художникам в этом районе.

После этого вернитесь в город и прокатитесь на фуникулере Риги (или Цекка-Кастеллаччо), который доставит вас в горы за Дженоа, в Парк делле Мура. Здесь стены XVII века обнимают город с высоты, и вы найдете форты Кастеллаччо и Спероне, возвышающиеся почти на 1500 футов.

Как провести день

Вернитесь вниз на фуникулере и пообедайте. Затем следуйте на запад вдоль набережной. Здесь слишком много дел, чтобы успеть сделать все за один день, поэтому придется выбрать между Галата Музео Маре (захватывающим морским музеем), национальным музеем миграции Италии MEI, который рассказывает трогательные истории сотен итальянцев, покидавших страну в поисках лучшей жизни, или Виллой Принчипе, бывшей загородной резиденцией Андреа Дориа.

По дороге обратно в центр загляните в Палаццо Реале, «королевский дворец» Дженоа — построенный в 1600-х годах для знатного семейства, но настолько роскошный, что прибывшие королевские Савойи выкупили его в 1823 году. Среди произведений искусства Тинторетто и Ван Дейка не упустите Галерею, мини-зал Зеркал прямо из Версаля. На улице Виа Балби вы найдете лифт Монтеаллетто, который доставит вас в район Кастеллетто. Здесь вас ждет Кастелло д’Альбертис — неоготический «замок,» построенный для писателя и навигатора Энрико д’Альбертиса, а сегодня — неофициальный этнографический музей, полный сувениров с его путешествий по миру.

После заката

Попрощайтесь с Дженоа вечером на прогулке по «каруджи» (историческим улочкам). Вас ждёт необычный послеобеденный напиток, сделанный в этом городе — Камати, столетнее амаро (горький ликёр), признанный лучшим в мире в 2023 году. Если понравилось, вам придется вернуться ради корочината — местного белого вина, укрепленного 20-с чем-то травами и специями, включая экстракт полыни. Но приберегите это на второе посещение Дженоа — не хотелось бы забыть ваше первое.

Источник: LonelyPlanet