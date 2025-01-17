Мониторинг пульса в AirPods Pro может стать реальностью, но пока не стоит ожидать.

Apple планирует выпустить AirPods с мониторингом сердечного ритма

Недавно появились данные, что Apple скоро представит AirPods со способностью отслеживать пульс. Этот функционал был предсказан аналитиками и инсайдерами с начала прошлого года.

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Новые возможности здоровья

Согласно отчету, Apple намерена обновить свое приложение для здоровья и разработать AI-сервис для коучинга. В AirPods добавятся функции мониторинга сердечного ритма и сенсоры для измерения других показателей здоровья.

Умные часы с новыми функциями

Непредставленная модель Ultra 3 и новые модели серии часов Apple также могут получить возможность определения повышенного давления. Несмотря на это, еще не уточнено, как именно эти функции будут интегрированы в AirPods и линейку смарт-часов Apple.

Сложности внедрения технологии

Хотя идея наушников с функцией снятия показателей здоровья не нова, ее реализация оказалась сложной. В то время как Apple Watch успешно измеряет пульс благодаря своему местоположению на запястье, для компактных AirPods это задача требует дополнительных усилий.

Другие подходы к решению

Не только Apple работает над этой задачей. Например, Google разрабатывает технологию аудиоплетизмографии для отслеживания сердечного ритма в своих будущих наушниках. Однако данное решение требует времени для выхода на рынок.

Перспективы и цена вопроса

Пока лучшие смарт-часы способны измерять пульс, добавление этой функции в наушники привлекательно для пользователей. Если AirPods Pro 3 выйдут с функцией мониторинга здоровья по аналогичной цене с предшественником, это может привлечь больше клиентов. Пока неизвестные детали заставляют надеяться на успех, ожидая при этом взвешенного подхода от Apple.

Источник: TechRadar