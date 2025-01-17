Программа творческой резиденции Adobe принимает новых художников на 2025 год.

Adobe Creative Residency: Новые горизонты для молодых художников

Программа поддержки молодых творцов

Программа Adobe Creative Residency предоставляет молодым и перспективным художникам возможность развиваться и закрепляться в мировом искусстве. В рамках этой инициативы художники получают шанс работать в известных арт-институтах и демонстрировать свои работы широкой публике.

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Впечатляющий список выпускников

Среди выпускников программы можно найти таких известных фотографов, как Ондре Ларроу, Кристина Поку, Амели Сатцгер и Аарон Бернстейн. Эти имена свидетельствуют о высоком уровне участников программы.

Фотография и самовыражение: подход Майкла Аквагву

Этого года резидент в области фотографии Майкл Аквагву использует сочетание фотографии, фотоманипуляции и сюрреализма для изучения таких тем, как личность, культура и общество. Его автопортреты занимают центральное место в его работах, таких как «Jungle Justice» (2023), «Michael’s Toolkit» (2022) и «Church Hurts» (2021).

Новое поколение участников

В 2025 году к программе присоединились мультидисциплинарный художник Самора Пиндерхьюз, дизайнер Джессика Стернс и художница по керамике и мозаике Кьяра Нойфельдт. Аквагву, Стернс и Нойфельдт станут резидентами в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, тогда как Пиндерхьюз присоединится к Музею современного искусства в Нью-Йорке.

Углубление в историю через коллекции V&A

Майкл Аквагву особенно рад возможности ознакомиться с коллекциями V&A, особенно с фотографиями чернокожих британцев с 1950-х по 1990-е годы. Он отметил, что в его школьной программе практически отсутствовали чернокожие художники, и теперь он стремится восполнить пробелы в своих знаниях.

Поддержка и перспективы от Adobe

Директор по обучению в V&A, доктор Хелен Чарман, выразила радость от встречи с новыми участниками программы и ожидание интересных коллабораций в 2025 году, которые будут охватывать разнообразные тематики — от фотографии до мозаики и керамики.

Амбициозные планы Adobe на 2028 год

Программа сотрудничает с такими всемирно известными институтами, как MoMA, V&A и другие. Adobe планирует дотянуться до десяти миллионов молодых творцов по всему миру через свою программу Creative Residency к 2028 году. Это первый в своем роде проект, который стремится сделать креативность более доступной для всех.

Источник: PetaPixel