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Программа творческой резиденции Adobe принимает новых художников на 2025 год.

17.01.2025
Программа творческой резиденции Adobe принимает новых художников на 2025 год. Программа творческой резиденции Adobe принимает новых художников на 2025 год.

Adobe Creative Residency: Новые горизонты для молодых художников

Программа поддержки молодых творцов

Программа Adobe Creative Residency предоставляет молодым и перспективным художникам возможность развиваться и закрепляться в мировом искусстве. В рамках этой инициативы художники получают шанс работать в известных арт-институтах и демонстрировать свои работы широкой публике.

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Впечатляющий список выпускников

Среди выпускников программы можно найти таких известных фотографов, как Ондре Ларроу, Кристина Поку, Амели Сатцгер и Аарон Бернстейн. Эти имена свидетельствуют о высоком уровне участников программы.

Фотография и самовыражение: подход Майкла Аквагву

Этого года резидент в области фотографии Майкл Аквагву использует сочетание фотографии, фотоманипуляции и сюрреализма для изучения таких тем, как личность, культура и общество. Его автопортреты занимают центральное место в его работах, таких как «Jungle Justice» (2023), «Michael’s Toolkit» (2022) и «Church Hurts» (2021).

Новое поколение участников

В 2025 году к программе присоединились мультидисциплинарный художник Самора Пиндерхьюз, дизайнер Джессика Стернс и художница по керамике и мозаике Кьяра Нойфельдт. Аквагву, Стернс и Нойфельдт станут резидентами в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, тогда как Пиндерхьюз присоединится к Музею современного искусства в Нью-Йорке.

Углубление в историю через коллекции V&A

Майкл Аквагву особенно рад возможности ознакомиться с коллекциями V&A, особенно с фотографиями чернокожих британцев с 1950-х по 1990-е годы. Он отметил, что в его школьной программе практически отсутствовали чернокожие художники, и теперь он стремится восполнить пробелы в своих знаниях.

Поддержка и перспективы от Adobe

Директор по обучению в V&A, доктор Хелен Чарман, выразила радость от встречи с новыми участниками программы и ожидание интересных коллабораций в 2025 году, которые будут охватывать разнообразные тематики — от фотографии до мозаики и керамики.

Амбициозные планы Adobe на 2028 год

Программа сотрудничает с такими всемирно известными институтами, как MoMA, V&A и другие. Adobe планирует дотянуться до десяти миллионов молодых творцов по всему миру через свою программу Creative Residency к 2028 году. Это первый в своем роде проект, который стремится сделать креативность более доступной для всех.

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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