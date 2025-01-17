9 ключевых мест, связанных с Движением за гражданские права на юге США

Важная веха в истории США, Движение за гражданские права, не является одной лишь законченной историей. Напротив, оно разворачивалось как ряд событий и продолжается до сих пор.

Некоторые из наиболее значимых моментов движения, от светлых, когда демонстранты двигались вперед, держась за руки в Сельме, Алабама, до ужасных, когда на тех же демонстрантов нападали полицейские с собаками, произошли на юге и навсегда остались в его душе.

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В преддверии Месяца черной истории, готовясь почтить вклад и жертвы афроамериканцев, предлагаем вам познакомиться с наиболее трогательными и символичными местами, где вершилась история.

Погрузитесь в трагедию в Бирмингеме, Алабама

Города Алабамы, такие как Бирмингем, Монтгомери и Сельма, образуют треугольник, который отмечает наиболее значимые географические точки Движения за гражданские права в 1960-х годах. Сегодня они представлены на Тропе гражданских прав Алабамы.

Немногие места лучше отражают как страдания, так и достижения борьбы за гражданские права, чем Бирмингемский институт гражданских прав, расположенный через дорогу от Баптистской церкви на 16-й улице. Именно там в результате бомбардировки в 1963 году погибли четыре юные чернокожие девочки. Познавательные выставки удерживают внимание посетителей на протяжении всего огромного, глубокого и просветляющего тура по музею.

Трогательная городская прогулка, Мемориальная тропа гражданских прав в Бирмингеме, охватывает семь блоков и включает в себя исторические памятники и мощные скульптуры, изображающие важные моменты борьбы 1950-60-х годов. Особое внимание уделяется реакциям и интеллектуальной защите тех, кто выступал против гражданских прав, которые печально знакомы даже в наши дни.

Оцените наследие Розы Паркс в Монтгомери

В музее Розы Паркс в Монтгомери посетители узнают, что именно ее действие — отказ уступить место в автобусе в 1955 году — запустило бойкот автобусных маршрутов Монтгомери. Это была тщательно подготовленная и мастерски выполненная кампания гражданского неповиновения. Недалеко, в Legacy Museum, искусно объясняются корни институционального расизма в США, продолжающего существовать и в XXI веке.

Поблизости можно посетить дом, в котором жил и работал молодой пастор по имени доктор Мартин Лютер Кинг-младший, который организовывал бойкот автобусных маршрутов Монтгомери. Внутри парадного дома на Декстер-авеню вы увидите как репродукции, так и подлинные экземпляры библиотеки семьи Кинга, старые виниловые записи, пепельницы, а также мебель и обстановку середины века.

Следуйте по стопам гигантов через мост Эдмунд Петтус

В Сельме, примерно в 50 милях к западу, находится мост Эдмунд Петтус — место одного из самых душераздирающих эпизодов движения за гражданские права. В марте 1965 года коалиция ненасильственных протестующих попыталась начать марш в сторону Монтгомери, пересекая мост, но столкнулась с расистами с флагами Конфедерации и полицией с собаками. Этот эпизод стал известен как «Кровавое воскресенье».

Помяните Эммета Тилла в Миссисипи

В 1955 году 14-летний Эммет Тилл был убит после обвинения в флирте с белой женщиной. Его убийцы, которые вскоре были оправданы, откровенно хвастались совершенным, что вызвало бурю в СМИ и привлекло внимание к проблеме внеправовой расправы с афроамериканцами.

Почтите память доктора Кинга и других лидеров в Атланте

Джорджия также была центром борьбы против сегрегации, и Атланта — одно из лучших мест для изучения этой истории. Великолепный Центр гражданских и человеческих прав предлагает обширную коллекцию материалов и экспонатов, которые погружают в эпоху борьбы за гражданские права 1950-60-х годов.

Узнайте о Little Rock Nine в Арканзасе

Школа Литл-Рок Централь, которая до сих пор обучает молодежь, стала Национальным историческим памятником благодаря своей истории. В 1957 году девять афроамериканских студентов начали учиться в школе, несмотря на угрозы и насмешки, что стало началом десегрегации. Выставки в информационном центре рассказывают историю десегрегации школьной системы в Литл-Роке и Арканзасе, а также в более широком южном регионе.

Изучите потерю великого лидера в Мемфисе

Национальный музей гражданских прав в Мемфисе расположен в Лоррейн Мотеле, где доктор Мартин Лютер Кинг-младший был убит Джеймсом Эрлом Реем в 1968 году. Два мотельных номера сохраняются как память о великом человеке, которого мы потеряли слишком рано.

Исследуйте исторический афроамериканский район в Новом Орлеане

Треме в Новом Орлеане — старейший афроамериканский район в США, где можно прогуляться и окунуться в историю. Район когда-то был домом для свободных цветных людей, а позже и для бывших рабов. Когда свободные люди построили церковь Святого Августина, они заботились о том, чтобы обеспечить места для сидения для своих братьев и сестер по рабству.

Узнайте правду о плантациях в Эдгарде, Луизиана

Несмотря на множество сохранённых плантаций на юге, Плaнтация Уитни — единственная, которая рассказывает полную историю жизни рабов на них. Экскурсия с гидом проводит посетителей через выставки, демонстрирующие жестокость и ужасы южного рабства.

Источник: LonelyPlanet