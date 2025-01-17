Три мем-койна стоимостью до $100 млн, способные принести большую прибыль, чем Dogecoin и Shiba Inu

Мемные монеты, такие как Dogecoin и Shiba Inu, радикально изменили мир криптовалют своими невероятными скачками, что сделало эти активы с минимальной полезностью востребованным способом инвестирования. Однако, учитывая уже высокую капитализацию Dogecoin и Shiba Inu, инвесторы в мемные монеты обращают внимание на монеты с более низкой капитализацией, которые могут вырасти сильнее и принести более высокие доходы. В этом отчете мы рассмотрим три мемные монеты с капитализацией менее $100 млн, которые могут предложить более высокие доходы по сравнению с Dogecoin и Shiba Inu.

MYRO присоединяется к перспективным мемным монетам

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Мемная монета MYRO приобрела популярность на блокчейне Solana, следуя успеху таких монет, как BONK. Она быстро завоевала популярность среди инвесторов, достигнув рыночной капитализации свыше $400 миллионов после листинга на Binance perps.

Тем не менее, с тех пор MYRO стала одной из худших по показателям мемных монет, в результате её капитализация упала ниже $100 миллионов и сейчас составляет около $60 миллионов. Однако это снижение за последние месяцы разместило её среди мемных монет, которые могут резко подняться после отскока.

Согласно данным CoinGecko, MYRO находится на 87% ниже своего исторического максимума в $0.44, что означает, что возвращение к пикам может дать почти 10-кратное увеличение. Это предоставляет ей более высокий потенциал роста по сравнению с такими, как Dogecoin и Shiba Inu, с их многомиллиардной рыночной капитализацией.

Kekius Maxiumus и его место среди Dogecoin и Shiba Inu

Kekius Maxiumus — это еще одна мемная монета с большим потенциалом, и среди представленных здесь монет она является единственной, заручившейся поддержкой миллиардера Илона Маска. После запуска монеты в декабре 2024 года, Илон Маск изменил свою фотографию профиля X на талисман Kekius Maxiumus, что вызвало резкий рост цены.

Это поместило Kekius Maxiumus в один ряд с Dogecoin, который также получил публичную поддержку от Илона Маска. Хотя с тех пор мемная монета упала на 80,8% от своего исторического максимума в $0.4011 после изменения фотографии профиля Маска, она остается одной из тех мемных монет, которые могут возрасти в 10 раз, особенно если Маск вновь выразит публичную поддержку.

Захват мемных монет Solana с SLERF

SLERF — одна из многих мемных монет, которые обрели известность во время легендарного роста Solana в 2024 году. Тем не менее, с тех пор SLERF пережила несколько поворотов, и её капитализация упала ниже $100 миллионов. Однако надежда на этот быстрорастущий проект ещё не потеряна.

В ноябре токен SLERF был добавлен на Binance perps, что привело к росту на более 40% за один день. В настоящее время мемная монета находится на 87,6% ниже своего исторического максимума в $1.30, представляя потенциальный рост в 10 раз при возврате к пику. Благодаря поддержке объёма с Binance Perps, эта монета может в итоге превзойти Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле.

Источник: Bitcoinist