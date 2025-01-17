15 мест в США для изучения истории афроамериканцев

Культура афроамериканцев оставила значительный след в истории США и оказала влияние на многие страны мира. В условиях, когда обсуждение расовой несправедливости занимает центральное место — особенно после убийства Джорджа Флойда в 2020 году, — важно сохранять места, имеющие историческое значение для Америки.

По всей стране существуют памятники и места, связанные с афроамериканской историей, которые сохраняют моменты, вызвавшие революцию или свидетельствующие о стойкости, вдохновившей другие движения. Несмотря на множество таких памятников, есть те, которые стоит посетить в обязательном порядке, если вы планируете поездку в эти города.

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Мемориал Мартина Лютера Кинга-младшего в Вашингтоне, округ Колумбия В столице США, полной знаковых монументов и исторических мест, выделяется величественный 30-футовый мемориал Мартина Лютера Кинга-младшего. Открытый в 2011 году, он изображает знаменитого борца за гражданские права, вырезанного из гранита, с его самыми известными цитатами. Дом Фредерика Дугласа в Вашингтоне, округ Колумбия Фредерик Дуглас был известным аболиционистом и ученым, сыгравшим важную роль в борьбе против рабства. В его доме в Анакостии можно узнать о жизни ученого. В этом доме Дуглас жил с 1877 года до своей смерти в 1895 году, и в 1962 году он стал частью Национального парка США. Дом Ховарда Тёрмана в Дейтона-Бич, Флорида Ховард Тёрман, автор, философ и педагог, считается одним из создателей ненасильственного движения. Сегодня посетители могут осмотреть его дом и узнать больше о человеке, вдохновившем многих участников движения за гражданские права, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший. Национальный исторический парк подземной железной дороги Гарриет Табмен, Кембридж, Мэриленд Объявленный национальным памятником в 2013 году, этот парк привлекает посетителей, желающих узнать о женщине, которую назвали «Моисеем». Здесь находятся четыре значимых места, связанные с исторической подземной железной дорогой. Музей афроамериканской истории ДуСейбл, Чикаго, Иллинойс Первый независимый музей афроамериканской культуры в США был основан в Чикаго в 1961 году. В его экспозициях представлены как исторические, так и современные проблемы, с которыми сталкивались афроамериканцы. Национальный исторический сайт Мэгги Л. Уокер, Ричмонд, Вирджиния Мэгги Л. Уокер стала первой женщиной-афроамериканкой, основавшей банк. Экскурсии по ее национальному историческому сайту позволяют узнать о женщине, которая активно поддерживала гражданские права и экономическую независимость афроамериканцев. Церковь Маунт Зион Баптист, Талса, Оклахома Церковь в историческом районе Гринвуд была разрушена в 1921 году во время расового погрома в Талсе и восстановлена в 1952 году. Она свидетельствует о стойкости местного чернокожего сообщества. Афроамериканский национальный исторический сайт в Бостоне, Массачусетс Сайт в районе Бикон-Хилл включает пятнадцать зданий времен гражданской войны. Среди них — памятник Роберту Гулду Шоу и старейшая афроамериканская церковь в штате. Американский пляж, Джексонвилл, Флорида В эпоху расовой сегрегации это был единственный пляж для афроамериканцев в Джексонвилле. В 2001 году пляж был включен в Национальный реестр исторических мест. Дом Дейзи Бейтс в Литл-Роке, Арканзас Дом стал безопасным местом и местом встреч для «Малой девятки», группы студентов, первыми начавших процесс десегрегации в школе. Сегодня дом является Национальным историческим памятником. Храм Мэйсона, Мемфис, Теннесси Один из ключевых пунктов встреч движения за гражданские права, где Мартин Лютер Кинг-младший произнес свою знаменитую речь «Я был на вершине горы». Баптистская церковь Бетель и пасторат, Бирмингем, Алабама Церковь Бетель была центром движения за гражданские права, и здесь проживал легендарный пастор Фред Л. Шаттлсворт. Церковь неоднократно подвергалась нападениям, но ее фундамент с видимыми трещинами до сих пор привлекает посетителей. Национальный музей афроамериканской музыки, Нэшвилл, Теннесси Открытый в 2021 году, это единственный музей в мире, посвященный роли афроамериканцев в создании американской музыкальной культуры. Центр Пенна, остров Сент-Хелена, Южная Каролина Исторические строения на территории первого учебного заведения для афроамериканцев на Юге позволяют посетителям погрузиться в историю Гулла/Гичхи, общины афроамериканцев, проживающей в этом регионе. Национальный музей солдат Буффало, Хьюстон, Техас Музей посвящен афроамериканцам, служившим в армии США, и предлагает выставки, образовательные и художественные программы, рассказывающие о наследии и борьбе чернокожих солдат.

Источник: LonelyPlanet