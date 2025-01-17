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12 уютных рецептов, которые сейчас готовят наши редакторы

17.01.2025
12 уютных рецептов, которые сейчас готовят наши редакторы 12 уютных рецептов, которые сейчас готовят наши редакторы

В середине января, и наши сотрудники на Восточном побережье поняли, что впереди долгие и холодные зимние месяцы. Как лучше всего пережить это время? Приготовление уютных и согревающих блюд.

  • Курица с пельменями: классическое и успокаивающее блюдо.
  • Несколько овощных блюд с соусом: идеальное решение для разнообразия.
  • Сытный завтрак с овсяной кашей в пикантной интерпретации.

Предлагаем вашему вниманию 12 рецептов, которые наши редакторы с нетерпением планируют готовить в этом месяце.

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Источник: SeriousEats

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