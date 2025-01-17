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10 самых завораживающих пляжей Перу

17.01.2025
10 самых завораживающих пляжей Перу 10 самых завораживающих пляжей Перу

От побережья Анд, где экосистема течения Гумбольдта омывает берега, до засушливых тропических лесов северного побережья, пляжи Перу так же разнообразны, как и его народы и культуры.

Береговая линия Перу простирается на более чем 2500 км, предлагая впечатляющие пляжи. Двигаясь с юга на север, представляем топ-10 пляжей.

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  1. Барловенто, Ика Желающим поймать корвину (морской судак) или лемгуадо (вид камбалы) стоит посетить Барловенто. Этот участок побережья находится между Писко и Ика и считается одним из лучших мест для рыбной ловли.

В Барловенто нет мест для проживания, а добраться туда можно только по бездорожью в течение двух часов от ближайшего шоссе. Здесь есть возможность установить лагерь у подножья громадных дюн, которые открываются вашему взору. Несмотря на удаленность, это место стоит посетить ради потрясающей рыбалки.

  1. Паракас, Ика В прибрежной пустыне Ика, богатой множеством морских львов и морских птиц, например гуанайского баклана, расположен город Паракас. Это уникальная полуостровная область является важным заповедником морской фауны Перу. Здесь можно поездить по побережью и посетить укромные пляжи, такие как Ла Мина, Мендьета, Плайя-Роха и Юмаке.

Рекомендация: Здесь расположены различного уровня отели — от бюджетных хостелов до роскошных курортов, идеально подходящие для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.

  1. Серро Азул, Каньете Серро Азул, упомянутый в песне The Beach Boys «Surfin’ Safari», – это живописный городок с длинным пирсом, обширной полосой песка и великолепным гостеприимством. Популярное место среди семей, его рыбацкая деревня привлекает посетителей свежевыловленным севиче и спокойной атмосферой.

Совет: Для серфингистов интересно поймать волну у Игл-Рок и дойти до пирса, а затем вернуться на пляж.

  1. Туквийо, Анкаш Спрятанный среди утесов Хуармей, в четырех часах езды к северу от Лимы, пляж Туквийо славится своими пещерами, лагунами и уникальными каменными образованиями. Когда-то получивший премию за экологическое сохранение, он предлагает простор для расслабленного отдыха.

Обязательно посетите соседний пляж Ла Посита, известный своими бирюзовыми водными бассейнами.

  1. Пуэрто Вьехо, Лима Основная привлекательность Пуэрто Вьехо – это серфинг, но пляж отлично подходит для выходных. Всего в полутора часах езды от Лимы, он предлагает разнообразие пляжных развлечений с естественными экосистемами и богатым миром перелетных птиц.

Совет: Проведите пикник на берегу, прежде чем отправиться на серфинг. Если повезет, вы сможете ловить волны в компании дельфинов.

  1. Эль-Силенсио, Лима Всего в сорока минутах от Лимы находится Эль-Силенсио, идеально подходящий для дневного отъезда из города. Пляж привлекает большое количество любителей пляжного отдыха.

Посетители могут насладиться плаванием в освежающей воде при температуре около 20°C в летние месяцы с января по март.

  1. Чикама, Трухильо Расположенный к северу от Трухильо, пляж Чикама идеален для серферов всех уровней, включая новичков. Длинные волны позволяют насладиться катанием более километра, и даже предлагается лодочное обслуживание для возвращения.

Совет: Здесь множество мест для проживания и ресторанов, где можно согреться после серфинга. Обязательно привезите гидрокостюм, так как вода холодная в прохладные месяцы.

  1. Лобитос, Пьюра Бывшее рыбацкое поселение и центр добычи нефти, Лобитос теперь является популярным местом для серферов с идеальными волнами на западной точке Южной Америки.

  2. Лос Органос, Пьюра Идеальный пляж для всей семьи с спокойной водой и многими видами активности, включая сноркелинг и наблюдение за китами.

Совет: На пляже представлены отличные отели и дома для аренды. Можете приготовить свежий севиче из местной рыбы.

  1. Пунта Саль, Тумбес Идеальное место для тех, кто ищет теплые воды и спокойствие. Это место прекрасно подходит для рыбалки и отдыха.

Совет: Пунта Саль предлагает отличные условия для рыбалки. Обязательно забронируйте место заранее у надежного оператора.

Источник: LonelyPlanet

ПульсХаб
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