10 самых завораживающих пляжей Перу

От побережья Анд, где экосистема течения Гумбольдта омывает берега, до засушливых тропических лесов северного побережья, пляжи Перу так же разнообразны, как и его народы и культуры.

Береговая линия Перу простирается на более чем 2500 км, предлагая впечатляющие пляжи. Двигаясь с юга на север, представляем топ-10 пляжей.

Реклама

Барловенто, Ика Желающим поймать корвину (морской судак) или лемгуадо (вид камбалы) стоит посетить Барловенто. Этот участок побережья находится между Писко и Ика и считается одним из лучших мест для рыбной ловли.

В Барловенто нет мест для проживания, а добраться туда можно только по бездорожью в течение двух часов от ближайшего шоссе. Здесь есть возможность установить лагерь у подножья громадных дюн, которые открываются вашему взору. Несмотря на удаленность, это место стоит посетить ради потрясающей рыбалки.

Паракас, Ика В прибрежной пустыне Ика, богатой множеством морских львов и морских птиц, например гуанайского баклана, расположен город Паракас. Это уникальная полуостровная область является важным заповедником морской фауны Перу. Здесь можно поездить по побережью и посетить укромные пляжи, такие как Ла Мина, Мендьета, Плайя-Роха и Юмаке.

Рекомендация: Здесь расположены различного уровня отели — от бюджетных хостелов до роскошных курортов, идеально подходящие для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.

Серро Азул, Каньете Серро Азул, упомянутый в песне The Beach Boys «Surfin’ Safari», – это живописный городок с длинным пирсом, обширной полосой песка и великолепным гостеприимством. Популярное место среди семей, его рыбацкая деревня привлекает посетителей свежевыловленным севиче и спокойной атмосферой.

Совет: Для серфингистов интересно поймать волну у Игл-Рок и дойти до пирса, а затем вернуться на пляж.

Туквийо, Анкаш Спрятанный среди утесов Хуармей, в четырех часах езды к северу от Лимы, пляж Туквийо славится своими пещерами, лагунами и уникальными каменными образованиями. Когда-то получивший премию за экологическое сохранение, он предлагает простор для расслабленного отдыха.

Обязательно посетите соседний пляж Ла Посита, известный своими бирюзовыми водными бассейнами.

Пуэрто Вьехо, Лима Основная привлекательность Пуэрто Вьехо – это серфинг, но пляж отлично подходит для выходных. Всего в полутора часах езды от Лимы, он предлагает разнообразие пляжных развлечений с естественными экосистемами и богатым миром перелетных птиц.

Совет: Проведите пикник на берегу, прежде чем отправиться на серфинг. Если повезет, вы сможете ловить волны в компании дельфинов.

Эль-Силенсио, Лима Всего в сорока минутах от Лимы находится Эль-Силенсио, идеально подходящий для дневного отъезда из города. Пляж привлекает большое количество любителей пляжного отдыха.

Посетители могут насладиться плаванием в освежающей воде при температуре около 20°C в летние месяцы с января по март.

Чикама, Трухильо Расположенный к северу от Трухильо, пляж Чикама идеален для серферов всех уровней, включая новичков. Длинные волны позволяют насладиться катанием более километра, и даже предлагается лодочное обслуживание для возвращения.

Совет: Здесь множество мест для проживания и ресторанов, где можно согреться после серфинга. Обязательно привезите гидрокостюм, так как вода холодная в прохладные месяцы.

Лобитос, Пьюра Бывшее рыбацкое поселение и центр добычи нефти, Лобитос теперь является популярным местом для серферов с идеальными волнами на западной точке Южной Америки. Лос Органос, Пьюра Идеальный пляж для всей семьи с спокойной водой и многими видами активности, включая сноркелинг и наблюдение за китами.

Совет: На пляже представлены отличные отели и дома для аренды. Можете приготовить свежий севиче из местной рыбы.

Пунта Саль, Тумбес Идеальное место для тех, кто ищет теплые воды и спокойствие. Это место прекрасно подходит для рыбалки и отдыха.

Совет: Пунта Саль предлагает отличные условия для рыбалки. Обязательно забронируйте место заранее у надежного оператора.

Источник: LonelyPlanet