Дэвид Линч скончался

Дэвид Линч, режиссер, известный благодаря таким фильмам, как «Твин Пикс», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и другим тревожным работам, скончался, как подтвердили его родственники в сообщении на его официальной странице в Facebook. Ему было 78 лет.

В публикации, сообщающей о его кончине, причина смерти не была указана. Однако в августе прошлого года Линч рассказал, что ему поставили диагноз эмфиземы из-за его многолетнего курения. На тот момент он сообщил изданию Sight and Sound, что больше не может «выходить на улицу» из-за опасений заразиться ковидом и что, вероятно, больше не сможет лично режиссировать. В одном из своих постов о диагнозе он отмечал, что «недавно у него было много анализов, и хорошая новость в том, что он в отличной форме, за исключением эмфиземы. Он полон радости и никогда не собирается на пенсию».

Реклама

В посте, как и ожидалось, не обошлось без характерного для Линча комментария: «Мне очень нравилось курить, и я действительно люблю табак — его запах, поджигание сигарет, их курение — но за это удовольствие приходится платить, и моя плата — это эмфизема».

Вот полное заявление от семьи Линча, объявившее о его смерти:

С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника, Дэвида Линча. Мы просим проявить уважение к нашему личному пространству в это время. Мир стал беднее без него. Но, как он сам бы сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой». Сегодня поистине прекрасный день с золотым солнцем и небесной голубизной.

Работы Линча ужасные, прекрасные, бессмысленные, смешные и эмоциональные — часто всё одновременно. Его популярный телесериал «Твин Пикс» сохранял культовое следование на протяжении десятилетий, начиная с его дебюта в 1990 году и вплоть до «Твин Пикс: Возвращение», который вернулся в 2017 году.

Несмотря на мрачность, скрывающуюся в глубине многих работ Линча, его своеобразное чувство юмора и личность завоевали симпатию многих — особенно в период локдауна из-за ковида, когда он загружал на YouTube ежедневные «прогнозы погоды». Для многих это был луч света в трудное время: икона кино, сидящая за своим столом в кабинете, который немного напоминает бетонный бункер, смотрящая на небо, чтобы сообщить, какая погода за окном. Спасибо за обновление, Дэвид Линч.

Источник: TheVerge