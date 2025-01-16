Tesla заявляет, что Cybertruck является ‘самым продаваемым’, так почему же на него делают скидки?

Tesla заявляет, что Cybertruck станет «самым продаваемым электрическим пикапом в США в 2024 году». Однако компания впервые предлагает скидки до 2 600 долларов на этот угловатый автомобиль, что может свидетельствовать о том, что спрос не настолько высок, как хотелось бы Tesla.

Скидки, отображающиеся на странице инвентаря компании, достигают 1 600 долларов для новых Cybertruck и до 2 600 долларов для слегка использованных демонстрационных версий автомобиля. Размер скидки зависит от того, как клиент настраивает свой Cybertruck.

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Эти скидки появляются на фоне насыщенности рынка электрических автомобилей множеством предложений: от таких крупных игроков, как Chevy и Hyundai, до новичков, как Rivian и Lucid. Покупатели, заинтересованные в электрических грузовиках, имеют широкий выбор, включая Ford F-150 Lightning, Chevy Silverado EV, GMC Hummer и Sierra EV, а также Rivian R1T.

Тем не менее, по словам Tesla, Cybertruck продается лучше всех этих моделей. Как об этом узнать? Нам придется просто поверить на слово, потому что Tesla не раскрывает конкретные данные о продажах Cybertruck, объединяя их с другими своими моделями, такими как Model S, Model X и Tesla Semi. Как заметил Electrek, это кардинально отличается от того, как Ford отчитывается о своих продажах.

Например, Ford указал, что продал 33 510 F-150 Lightning в 2024 году. Tesla же сообщила приблизительно о 40 000 проданных Cybertruck, подтверждая свое заявление о том, что это самый продаваемый электрический пикап в США. Однако эти данные остаются лишь оценками.

Скидки ставят под сомнение заявление Tesla, так как снижение цен обычно происходит, когда у производителя слишком много автомобилей для продажи. Поскольку Tesla обходится без традиционной дилерской модели и продает автомобили напрямую клиентам, скидки идут прямо от компании.

После того, как появились на сайте компании в конце прошлого года, модели Foundation серии Cybertruck были недавно сняты с продажи. А в начале этого месяца Tesla попросила сотрудников завода, работающих на линии Cybertruck, оставаться дома в течение трех дней, согласно Business Insider. Это может указывать на то, что спрос начинает снижаться — тенденция, с которой сталкиваются почти все автопроизводители, продающие электромобили. После продажи автомобилей всем ранним последователям компании теперь трудно привлекать более экономных покупателей массового рынка.

Все это свидетельствует о снижении спроса на Cybertruck. У автомобиля, безусловно, есть свои поклонники, но его спорный дизайн, а также жесткие правые политические позиции генерального директора Tesla Илона Маска также были факторами, снижая интерес к этому пикапу.

С учетом того, что льготы на электромобили, вероятно, исчезнут при Дональде Трампе, а тарифы, как ожидается, ударят по автомобильной индустрии, Cybertruck, похоже, может ожидать еще более сложный 2025 год.

Источник: TheVerge