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Nintendo анонсировала прямую трансляцию Switch 2 на апрель

16.01.2025
Nintendo Direct для независимых разработчиков и партнеров: ключевые новости и трейлеры Nintendo Direct для независимых разработчиков и партнеров: ключевые новости и трейлеры

Теперь, когда Nintendo официально представила Switch 2, завершив тем самым долгие годы ожиданий и слухов, настало время узнать больше о самой консоли и, что важно, обо всех играх для нее. Компания объявила, что проведет прямую трансляцию по Switch 2, которая запланирована на 2 апреля.

В трейлере, где впервые показали Switch 2, можно увидеть кадры новой игры из серии Mario Kart. Это хороший намек на то, что она станет частью стартовой линейки. Также ходят слухи, что ожидаемая Metroid Prime 4 может выйти сразу на обеих консолях, по аналогии с тем, как Breath of the Wild запускалась одновременно на Wii U и Switch в 2017 году. Возможно, в ходе Switch 2 direct будет анонсировано и продолжение Super Mario Odyssey. Кто знает.

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Известно, что каждый счастливый обладатель Switch 2 неизменно желает иметь игры для своей консоли, и в начале апреля мы получим представление о том, какие именно это будут игры.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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