NetChoice и TechNet подали в суд на Бюро финансовой защиты потребителей из-за нового регулирования цифровых платежных приложений

Две крупные технологические ассоциации выступили против попыток Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) приравнять приложения для платежей и цифровые кошельки к банкам. В иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, NetChoice и TechNet утверждают, что правило CFPB о регулировании цифровых платежей, объявленное 21 ноября 2024 года, является произвольным и необоснованным.

«Незаконный захват власти CFPB подрывает законность, раздувает административный аппарат и ставит под угрозу американских потребителей и инновации», — заявил Крис Марчезе, директор по судебным вопросам NetChoice. «Действия бюро создают ненужные преграды для компаний, стремящихся удовлетворить потребности потребителей, что ведет к повышению цен и сокращению выбора».

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Это уже второй иск, связанный с введением этого регулирования. Google подала иск в декабре, после того как CFPB взяло Google Payment Corp. под федеральный надзор. В заявлении для The Verge представитель Google Хосе Кастаньеда назвал это правило «явным примером превышения полномочий правительством».

Новое правило вступило в действие в конце декабря и позволяет CFPB контролировать соблюдение федеральных законов о конфиденциальности и мошенничестве цифровыми платежными процессорами через «активные проверки». По оценкам бюро, приложения, подпадающие под воздействие этого правила, такие как Apple Pay, Google Wallet, PayPal, Venmo и CashApp, в общей сложности обрабатывают более 13 миллиардов транзакций в год.

Однако NetChoice и TechNet утверждают, что CFPB не предоставило достаточных доказательств наличия рисков для потребителей или пробелов в надзоре, чтобы оправдать введение этого правила. «Бюро не смогло показать, что риски для потребителей, которые правило должно было устранить, действительно существуют, и в своей спешке создало проблему в поисках решения», — говорится в иске.

Источник: TheVerge