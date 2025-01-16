LinkedIn представил бесплатные инструменты с ИИ для поиска идеальной работы

LinkedIn внедряет инструменты Jobs Match и AI-агента для рекрутинга

Инструмент Jobs Match с помощью ИИ будет определять, насколько профиль соискателя соответствует требованиям вакансии, до перехода к следующим этапам отбора. Это поможет ему находить наиболее подходящую должность.

LinkedIn представил два новых инструмента, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут кандидатам найти идеальную работу.

LinkedIn улучшает процесс поиска работы

В рамках решения проблемы глобальной нехватки навыков LinkedIn пообещал сделать эти инструменты доступными бесплатно для всех пользователей. Однако подписчики Premium получат улучшенные версии с более подробной информацией.

Эти новые инструменты представляют собой новое поколение ИИ для LinkedIn, работающего на собственных моделях и первых данных, а не на моделях OpenAI, которые поддерживают многие другие умные инструменты платформы.

Недавно LinkedIn опубликовал исследование, показавшее, что многие работодатели сталкиваются с проблемой соответствия кандидатов необходимым критериям. С новым инструментом ИИ LinkedIn надеется помочь рекрутерам адаптироваться к меняющемуся рынку труда.

Более половины вакансий, перечисленных в списке «Растущие вакансии в Великобритании», не существовали 25 лет назад, что подчеркивает масштаб задачи, стоящей перед рекрутерами.

Продукт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив отметил, что рекрутеры тратят много времени на обработку заявок и часто обнаруживают, что меньше половины из них соответствуют установленным критериям. Он подчеркнул, что данная ситуация требует улучшений.