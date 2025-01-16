LinkedIn представил бесплатные инструменты с ИИ для поиска идеальной работы

LinkedIn внедряет инструменты Jobs Match и AI-агента для рекрутинга
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LinkedIn представил два новых инструмента, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут кандидатам найти идеальную работу.
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Инструмент Jobs Match с помощью ИИ будет определять, насколько профиль соискателя соответствует требованиям вакансии, до перехода к следующим этапам отбора. Это поможет ему находить наиболее подходящую должность.
- С другой стороны, HR-специалисты из малых компаний смогут использовать AI-агента на платформе рекрутинга для создания объявлений о вакансиях, поиска квалифицированных кандидатов и оценки их соответствия требованиям.
LinkedIn улучшает процесс поиска работы
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В рамках решения проблемы глобальной нехватки навыков LinkedIn пообещал сделать эти инструменты доступными бесплатно для всех пользователей. Однако подписчики Premium получат улучшенные версии с более подробной информацией.
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Эти новые инструменты представляют собой новое поколение ИИ для LinkedIn, работающего на собственных моделях и первых данных, а не на моделях OpenAI, которые поддерживают многие другие умные инструменты платформы.
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Недавно LinkedIn опубликовал исследование, показавшее, что многие работодатели сталкиваются с проблемой соответствия кандидатов необходимым критериям. С новым инструментом ИИ LinkedIn надеется помочь рекрутерам адаптироваться к меняющемуся рынку труда.
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Более половины вакансий, перечисленных в списке «Растущие вакансии в Великобритании», не существовали 25 лет назад, что подчеркивает масштаб задачи, стоящей перед рекрутерами.
- Продукт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив отметил, что рекрутеры тратят много времени на обработку заявок и часто обнаруживают, что меньше половины из них соответствуют установленным критериям. Он подчеркнул, что данная ситуация требует улучшений.
Источник: TechRadar