Insta360 Flow 2 Pro: прочнее и с улучшенным AI-трекером для стабилизации камеры

Insta360 представила новую модель стабилизатора Flow 2 Pro, которая получила различные улучшения по сравнению с прошлогодней версией.

Нововведения

Flow 2 Pro сохранил интеграцию с системой Apple DockKit для автоматического отслеживания объектов с помощью технологий Apple. В новой версии добавлена система Deep Track 4.0, обеспечивающая более точное слежение, а также функции Active Zoom Tracking и Multi-Person Tracking.

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Совместимость и технические характеристики

Благодаря поддержке Apple DockKit, стабилизатор работает с более чем 200 приложениями для iOS, включая стандартное приложение Камера от Apple и программу для видеосъемки Blackmagic. Технология Deep Track 4.0 в сочетании с приложением Insta360 обеспечивает лучшее отслеживание объектов, а Active Zoom Tracking позволяет приблизить объект в 15 раз.

Новые возможности

Flow 2 Pro может отслеживать несколько человек одновременно, обеспечивая нужное кадрирование для групповых фото или видео событий. Устройство также поддерживает 360-градусное панорамирование, что позволяет отслеживать объекты, движущиеся вокруг стабилизатора.

Функция Teleprompter Mode позволяет интегрировать текст в интерфейс записи, но требует использования фронтальной камеры. На задней части стабилизатора предусмотрено зеркало для съемки задней камерой.

Дизайн и аксессуары

Flow 2 Pro улучшен в плане прочности и имеет модернизированную конструкцию. Ручка и тренога стали крепче и более долговечными. В сложенном состоянии устройство стало более компактным.

В комплекте доступны различные аксессуары, например, магнитное крепление для телефона, USB-светильник и крепление для рюкзака для съемки без рук.

Доступность

Insta360 Flow 2 Pro уже доступен в продаже по всему миру в цветах Stone Grey и Summit White. Цена стандартного комплекта составляет $159.99, а комплекта для создателей — $189.99.

Источник: PetaPixel