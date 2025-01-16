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Google Gemini вскоре начнет предоставлять новости от Associated Press

16.01.2025
Google Gemini вскоре начнет предоставлять новости от Associated Press Google Gemini вскоре начнет предоставлять новости от Associated Press

Актуальные новости прямо в Google Gemini

  • Партнёрство Google с Associated Press
  • Ежедневные информационные обновления через приложение Gemini

Google заключила соглашение с одной из крупнейших мировых новостных организаций, чтобы предоставлять актуальные новости напрямую через свой искусственный интеллект, Gemini.

Это значимое соглашение с Associated Press стало первым партнерством для Google в области подачи новостей через AI. Пользователи Gemini смогут получать журналистские материалы AP непосредственно внутри чат-бота, что позволяет быстро узнавать новости без необходимости перепроверки фактов.

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Кристин Хейтманн, главный директор по доходам Associated Press, отметила, что эта сделка нацелена на предоставление своевременных и достоверных новостей для аудитории по всему миру. Она добавила: «Мы рады, что Google ценит значимость журналистики AP и нашу приверженность непредвзятому освещению событий в рамках разработки своих генеративных продуктов ИИ.»

В сообщении в блоге Google говорится: «AP будет предоставлять поток актуальной информации, что увеличит полезность результатов, отображаемых в приложении Gemini.»

На момент написания статьи, если спросить у Gemini о новостях в приложении iOS, чат-бот отвечает: «К сожалению, я не могу предоставить вам новости в режиме реального времени. Мои знания в этой области ограничены.»

Google не уточнила, когда именно новости AP появятся в Gemini, но в сообщении отмечается, что это произойдет в ближайшем будущем.

Надежный источник новостей

Google заявляет: «Много лет мы работали с Associated Press, чтобы предоставлять актуальную и достоверную информацию для функций в Google Search. Чтобы укрепить это сотрудничество, AP теперь будет предоставлять поток актуальной информации, что повысит полезность выводимых приложением Gemini результатов.»

Эта важная перемена может привлечь больше пользователей к чат-боту Gemini для получения ежедневных новостей. Ранее было замечено, что в таких чат-ботах, как Gemini или аналогах, отсутствует надежный источник информации. Поэтому включение большего количества издателей позволит пользователям читать достоверные сведения напрямую в этих приложениях.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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