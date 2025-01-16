Google Gemini вскоре начнет предоставлять новости от Associated Press

Актуальные новости прямо в Google Gemini

Партнёрство Google с Associated Press

Ежедневные информационные обновления через приложение Gemini

Google заключила соглашение с одной из крупнейших мировых новостных организаций, чтобы предоставлять актуальные новости напрямую через свой искусственный интеллект, Gemini.

Это значимое соглашение с Associated Press стало первым партнерством для Google в области подачи новостей через AI. Пользователи Gemini смогут получать журналистские материалы AP непосредственно внутри чат-бота, что позволяет быстро узнавать новости без необходимости перепроверки фактов.

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Кристин Хейтманн, главный директор по доходам Associated Press, отметила, что эта сделка нацелена на предоставление своевременных и достоверных новостей для аудитории по всему миру. Она добавила: «Мы рады, что Google ценит значимость журналистики AP и нашу приверженность непредвзятому освещению событий в рамках разработки своих генеративных продуктов ИИ.»

В сообщении в блоге Google говорится: «AP будет предоставлять поток актуальной информации, что увеличит полезность результатов, отображаемых в приложении Gemini.»

На момент написания статьи, если спросить у Gemini о новостях в приложении iOS, чат-бот отвечает: «К сожалению, я не могу предоставить вам новости в режиме реального времени. Мои знания в этой области ограничены.»

Google не уточнила, когда именно новости AP появятся в Gemini, но в сообщении отмечается, что это произойдет в ближайшем будущем.

Надежный источник новостей

Google заявляет: «Много лет мы работали с Associated Press, чтобы предоставлять актуальную и достоверную информацию для функций в Google Search. Чтобы укрепить это сотрудничество, AP теперь будет предоставлять поток актуальной информации, что повысит полезность выводимых приложением Gemini результатов.»

Эта важная перемена может привлечь больше пользователей к чат-боту Gemini для получения ежедневных новостей. Ранее было замечено, что в таких чат-ботах, как Gemini или аналогах, отсутствует надежный источник информации. Поэтому включение большего количества издателей позволит пользователям читать достоверные сведения напрямую в этих приложениях.

Источник: TechRadar