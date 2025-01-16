Garmin выпускает крупное обновление для клиентов в ЕС и Австралии с функцией ЭКГ

Garmin расширила функцию ЭКГ для большего числа регионов

Теперь она доступна в странах ЕС и Австралии

Работает на моделях, таких как Venu 3, Fenix 8 и других

На этой неделе компания Garmin выпустила обновление, позволяющее использовать функцию ЭКГ на лучших моделях своих часов в странах ЕС и Австралии, впервые предлагая данную возможность клиентам из этих регионов.

Реклама

Компания объявила, что приложение ЭКГ теперь доступно в ЕС и Австралии. Как и ожидалось, приложение ЭКГ позволяет записывать сердечный ритм для проверки признаков фибрилляции предсердий, которая может привести к осложнениям в более позднем возрасте.

Вы можете сразу увидеть результаты на своих часах или в приложении Garmin Connect на смартфоне.

Возможность ЭКГ наконец-то становится доступной для Garmin в ЕС и Австралии

Функция ЭКГ давно стала основой для лучших умных часов на рынке. Часы Apple Watch Series 4 популяризировали эту технологию еще в 2018 году, и теперь она доступна во всех лучших моделях Apple Watch, а также в таких устройствах, как Galaxy Watch Ultra и Series 7.

Что касается тех моделей Garmin, которые могут воспользоваться этой функцией, компания пока не обновила свою страницу поддержки. Однако на данный момент поддержка доступна для следующих моделей:

Чтобы использовать функцию ЭКГ, вам необходимы как совместимые часы Garmin, так и приложение Garmin Connect.

В начале этого месяца компания представила свою новую модель Garmin Instinct 3 — прочные, долговечные, внешние умные часы с фонариком, 24-дневным временем автономной работы и прочным корпусом. Также доступна версия Solar, обещающая бесконечное время работы при благоприятных условиях.

Функция ЭКГ уже доступна в США, а также в других странах, включая Гонконг, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Тайвань и Вьетнам.

Источник: TechRadar