Blue Origin успешно запускает своего конкурента для SpaceX

Новая фаза гонки миллиардеров в освоении космоса

Сегодня конкуренция среди миллиардеров в космической гонке достигла нового этапа. Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно вывела на орбиту 320-футовую ракету New Glenn, стартовавшую с мыса Канаверал во Флориде.

Успешный запуск

В четверг в 2:03 по восточному времени семь многоразовых двигателей BE-4 были зажжены, обеспечив подъем ракеты NG-1 в космос. Вторая ступень вместе с полезной нагрузкой достигли средней земной орбиты, что стало основной целью миссии Blue Origin.

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Проблемы с посадкой

Первая ступень ракеты, получившая название «So You’re Telling Me There’s A Chance», попыталась самостоятельно приземлиться на платформу, находящуюся в Атлантическом океане на сотни миль от точки запуска. При приближении к барже Jacklyn была потеряна связь, что привело к утрате бустера при посадке. Blue Origin подтвердила потерю бустера.

Цели и амбиции

Основной целью сегодняшнего беспилотного запуска было достижение New Glenn орбиты. Всё остальное, включая активацию прототипа полезной нагрузки Blue Ring Pathfinder и успешное возвращение бустера, воспринималось как дополнительные успехи. «В любом случае, этот запуск будет для нас поучительным», — заявил генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп перед стартом.

Конкуренция с SpaceX

Эта миссия стала результатом почти десятилетней разработки и ставит компанию SpaceX Илона Маска в известность. New Glenn обладает аналогичной грузоподъемностью, что и Falcon Heavy от SpaceX, и предназначена для вывода грузов на орбиту с использованием многоразовой платформы. Это включает в себя запуск спутников для конкуренции с сетью Starlink, предоставляющей интернет с высокой скоростью и низкой задержкой. Планы предусматривают запуск первых из 3,236 спутников проекта Kuiper на низкую орбиту Земли с помощью ракеты Falcon 9 от SpaceX, прежде чем New Glenn сможет взять на себя выполнение этих задач.

Источник: TheVerge