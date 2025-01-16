Asus анонсирует на CES 2025 новые мини-ПК NUC, включая необычный Copilot-ready.

Захватывающие особенности Asus NUC 14 Pro AI+:

Прозрачный корпус устройства.

Сертификация Microsoft Copilot+ благодаря возможностям NPU.

Поддержка до четырех мониторов в модели NUC 15 Pro+.

Компания Asus представила ряд обновлений своей линейки NUC, чтобы привести мини-компьютеры в соответствии с требованиями Microsoft Copilot+.

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На выставке CES 2025 был анонсирован новый модельный ряд, включая Asus NUC 14 Pro AI+. В техническом плане устройство похоже на своего предшественника, однако теперь оно представлено в прозрачном корпусе, заменив прежний полностью черный материал.

Кроме того, Pro AI+ оснащён встроенным дисплеем e-ink, специальной кнопкой Copilot и встроенным сканером отпечатков пальцев, как и в предыдущей версии.

Мощность и интеллект

«Мини ПК NUC 14 Pro AI+ объединяет в себе передовые вычислительные мощности с выделенной кнопкой Copilot для быстрого доступа к ИИ, обеспечивая быстрый и интеллектуальный пользовательский опыт работы с Windows», — отмечается в заявлении компании.

Внутри NUC 14 Pro AI+ установлен процессор Intel Core Ultra 228V, также возможно использование процессора Intel Core Ultra 9 288V. Оба процессора являются восьмиядерными и включают 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533.

С точки зрения возможностей NPU, устройство обеспечивает 48 AI TOPs, удовлетворяя тем самым требованиям Microsoft Copilot.

Мини ПК также включает в себя порт Ethernet 2.5GbE, два порта Thunderbolt 4, порты USB 3.2 Gen 2 и Gen 1 Type-A, а также аудиопорт 3.5 мм. Как и его предшественник, NUC 14 Pro AI+ комплектуется адаптером питания мощностью 120 Вт.

Новые модели в линейке NUC

Asus также представила новые модели — NUC 15 Pro и 15 Pro+. Они претерпели значительные внутренние изменения и будут поставляться с процессорами Intel Core Ultra 200H, что делает их привлекательным выбором для коммерческого использования.

В версиях 15 Pro+ доступны процессоры от 14-ядерного Ultra 5 225H до 16-ядерного Ultra 9 285H.

Модель 15 Pro+ поддерживает до 96 ГБ памяти, а также оснащена двумя разъемами Thunderbolt 4 и двумя портами HDMI, позволяя подключать до четырех дисплеев.

Другие особенности включают:

Продвинутый дизайн охлаждения, который, по заявлению Asus, снижает уровень шума до 1,2 раз.

Поддержка Wi-Fi 7.

Bluetooth 5.4.

Графический процессор Intel Arc.

Источник: TechRadar