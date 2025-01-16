Apple приостанавливает уведомления с дайджестами новостей в последней бета-версии iOS 18.3

Apple временно приостановила отображение сводок уведомлений для новостных и развлекательных приложений в рамках бета-версии iOS 18.3 для разработчиков, выпущенной в четверг. Об этом сообщают ресурсы MacRumors и 9to5Mac. Функция, основанная на технологии Apple Intelligence, подверглась критике вследствие неточной передачи содержания материалов, таких как статьи BBC.

Переходное отключение

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Согласно информации от 9to5Mac, Apple планирует повторно включить уведомления в «будущем обновлении программного обеспечения», продолжая работу над улучшением функции.

В новой бета-версии Apple ясно укажет, что функция суммирования уведомлений является бета-версией и «может содержать ошибки».

Новые возможности управления уведомлениями

9to5Mac также сообщает, что в iOS 18.3 пользователи смогут отключать уведомления для конкретных приложений с экрана блокировки или из Центра уведомлений, «проведя пальцем, нажав ‘Опции’ и выбрав ‘Отключить сводки'».

Дополнительно, чтобы проще различать сводки уведомлений и стандартные уведомления, компания внедрит курсивный шрифт на экране блокировки.

Ранее, BBC указала на ошибку Apple, когда функция суммирования уведомлений неправильно передала подробности о случае стрельбы, связанной с UnitedHealth, предполагая, что издание сообщило о самоубийстве Луиджи Манжоне. Apple заявила о намерении выпустить обновление, которое будет «более четко указывать, когда отображаемый текст является суммированием, предоставленным Apple Intelligence».

Запрос на дополнительную информацию

Издание The Verge направило запрос в Apple с просьбой предоставить дополнительные сведения о внесенных изменениях, однако на момент публикации ответа не последовало.

Источник: TheVerge