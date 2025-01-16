7 сказочных путешествий по Африке, которые стоит совершить

Африка предлагает уникальные впечатления, которые нельзя найти больше нигде на Земле. Каждый год Великая миграция заставляет миллионы млекопитающих пересекать территорию Танзании и Кении, что можно наблюдать вблизи во время сафари. Но континент предлагает гораздо больше, чем просто дикая природа. Спуститесь по Нилу на круизных кораблях, исследуйте живописный Путь садов в Южной Африке или совершите поход по горам и древним мединам Марокко.

Путешествия по Африке:

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1. Спуск по Нилу в Египте.

Здесь вы найдете всю историческую романтику и таинственность древнего Египта. Путешествие по Нилу можно осуществить на борту белопарусного фелукки или шикарного круизного корабля. На борту такого судна, как MS Mayflower или Sanctuary Sunboat IV Luxury Cruise, вы можете насладиться изучением загадочных иероглифов и посещением таких достопримечательностей, как Храм Ком Омбо и Долина Царей.

2. Великая миграция в Кении и Танзании.

Это одно из последних по-настоящему диких зрелищ природы. Миллионы антилоп гну и зебр следуют за дождями и пастбищами, преследуемые хищниками. Побывавшие на этом мероприятии говорят о чувстве ностальгии, связанной с африканскими сафари.

3. Кэйптаун и Путь садов в Южной Африке.

Посетите Кейптаун и винодельни, а затем отправьтесь в поездку по известному Пути садов. Исследуйте пляжи, лагуны и леса вокруг Книсна. Это путешествие позволяет увидеть разнообразие природы ЮАР: от прибрежных зон до фруктовых садов и виноградников.

4. Походы в горах и медины Марокко.

Долина Айт Боугмез в Высоком Атласе Марокко — это жизнь традиционных деревень и туристические маршруты, такие как трёхдневный марш через массив М’Гун. Посетите местные рынки и погрузитесь в атмосферу жизни деревень.

5. Сафари на лодке по Окаванго в Ботсване.

»Плывите через водные пути дельты Окаванго, обитающей крупными скоплениями дикой природы. Возможно, вам посчастливится увидеть плывущих или пьющих слонов и услышать рев льва вдали.

6. Круиз между островами Кабо-Верде.

Каждый остров обладает своей уникальной атмосферой. На острове Фого видны последствия вулкана, а Боа-Виста предлагает сочетание Сахары и Карибов. Остров Санту-Антау удивляет своими крутыми вершинами и зелёными каньонами.

7. Водопад Виктория и «Большая пятерка» в Зимбабве.

Путешественники могут увидеть тысячи слонов, хищников, включая львов и гепардов, и исследовать самый большой водопад в мире, Водопад Виктория. Помимо сафари, открываются возможности для экстремальных видов спорта, таких как банджи-джампинг и зиплайн.

Эти путешествия открывают для вас разнообразие приключений, которыми можно насладиться на этом огромном континенте.

Источник: LonelyPlanet