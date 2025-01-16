Если 2023 год считался годом ажиотажа вокруг ИИ после выпуска ChatGPT в конце 2022 года, то 2024 год отличался непрерывным развитием в этой сфере: системы стали умнее, быстрее и дешевле в использовании. ИИ начал лучше рассуждать и взаимодействовать через голос и видео, и эксперты считают, что эти тенденции будут ускоряться. Давайте рассмотрим, чего ожидать от ИИ в 2025 году.

Больше и лучше агентов ИИ

В 2025 году произойдет переход от чат-ботов и генераторов изображений к «агентным» системам, которые смогут действовать автономно для выполнения задач, а не просто отвечать на вопросы. В октябре компания Anthropic дала своей модели ИИ Клод возможность использовать компьютеры, включая кликание и ввод текста, но это только начало. Предполагается, что агенты ИИ смогут справляться со сложными задачами, такими как расписание встреч и написание программного обеспечения. Однако необходимо учитывать возможность ошибок, которые могут иметь серьезные последствия, особенно если у агентов есть доступ к личной или финансовой информации.

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Приоритет национальной безопасности

Государства все чаще будут рассматривать ИИ сквозь призму национальной безопасности. Это будет определять многие важные решения в этой области. США ограничили доступ Китая к ключевым чипам, в то время как такие компании, как Meta и Anthropic, укрепили связи с американскими разведывательными ведомствами, предоставив им доступ к своим моделям ИИ. Политические изменения по всему миру указывают на продолжающееся соперничество, что делает критически важным сохранение сотрудничества между странами, такими как США и Китай.

Регулирование догоняет

Пока разработчики ИИ соревнуются в создании все более умных систем, правительства различных стран стремятся их регулировать. ЕС лидирует с законом AI Act, который будет окончательно сформулирован к апрелю и вступит в силу с августа. Этот закон станет одним из первых, направленных на разработчиков передового ИИ, и многие его требования, вероятно, окажут глобальное влияние на компании. В США, несмотря на более чем 100 внесенных законопроектов, маловероятно, что на федеральном уровне произойдут значительные изменения, хотя отдельные штаты могут действовать самостоятельно.

Проверка инвестиций

Предстоящий год станет испытанием для компаний, вложивших миллиарды в развитие ИИ, и они будут вынуждены продемонстрировать его ценность для потребителей. В области здравоохранения, например, ожидается одобрение дополнительных диагностических инструментов на основе ИИ. Однако в других сферах давление доказать рентабельность может привести к проблемам, таким как внедрение несовершенных моделей в странах глобального Юга, где надзор менее строгий.

Видео ИИ становятся мейнстримом

В декабре Google и OpenAI выпустили впечатляющие модели видео. Хотя запуск OpenAI был отложен из-за проблем с доступом, Google представила свою модель избранным пользователям. Ожидается, что инструменты для генерации видео станут более доступными по мере того, как разработчики найдут способы удешевления их использования. Видео также станет ключевым элементом ввода для ИИ, который сможет анализировать видео в режиме реального времени и предлагать помощь в различных задачах, таких как ремонт велосипеда.

Источник: Time