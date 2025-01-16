5 идеальных маршрутов для уикенда в Италии

Если есть что-то, с чем все согласятся относительно Италии, так это то, что она оставляет желание вернуться. Пейзажи, архитектура, история, искусство, кулинария — кто сможет уехать на обратном рейсе, неизвестно. Решение: добавьте еще выходные и отправляйтесь в нечто новое.

Независимо от того, раздумываете ли вы о переносе своего рейса или хотите исследовать что-то за пределами популярных городов, вот как провести пять замечательных уикендов в Италии.

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Исследуйте тайную Италию вокруг Витербо

Район вокруг Витербо в основном остается в тени для многих путешественников. Однако здесь скрыто множество сокровищ: великолепные ренессансные замки и сады, римские амфитеатры, мозаика из гор и оливковых рощ, живописные деревни и внушительные поселения на холмах, а также значительное количество этрусских остатков.

Где остановиться: в конце длинной дороги, окруженной соснами и оливковыми рощами, Tenuta di Paternostro рядом с Ветраллой предлагает пять стильных номеров в центре действующей фермы, также предлагающей конную терапию и велнес-ретриты.

Как добраться: прилетайте в Рим, оттуда Витербо примерно в часе езды на северо-запад. Прямые поезда также ходят из Рима в Витербо, около часа и сорока минут в пути. От Витербо до Тарквинии — 40 минут на машине.

Когда ехать: среди традиционных фестивалей Тусции самый известный — ежегодное шествие Макина ди Санта Роза, высокой 30-метровой башни, построенной в честь покровительницы Витербо. Вечером 3 сентября сто человек — Факкини ди Санта Роза — несут «макину» по городу, создавая грандиозное зрелище.

Чем заняться

Исследуйте этрусский мир мёртвых: Некрополь в Тарквинии насчитывает около 6000 гробниц, из которых 200 украшают изумительные фрески. Одной из самых красивых открытых для посещения гробниц является Гробница леопардов с изображением банкета с танцорами и музыкантами. Завершите своё этрусское приключение в археологическом музее Тарквинии.

Прогуляйтесь по великолепным садовым ренессансам: В Баньайе здания Вилла Ланте кажутся лишь украшением сада с фонтанами и аккуратно ухоженным партером. В Виньянелло великолепный сад при Кастелло Рупсоли был заложен в 1611 году. Самый эксцентричный сад региона находится в Бомарцо и заполнен скульптурами животных, огров и драконов.

Посетите озера вокруг Витербо: Из двух вулканических озер близ Витербо, Больсена большее и предлагает широкий спектр развлечений — от плавания и рыбалки до наблюдения за птицами.

Вкусите сладкую жизнь на озере Гарда и в Вероне

Пейзажи здесь варьируются от долин, покрытых оливковыми деревьями и виноградниками, до горных склонов, обрамляющих воды красивого озера Гарда. С его мягким климатом и прохладной прозрачной водой, это озеро — рай для любителей активного отдыха и ценителей итальянского беззаботного стиля жизни. Верона, известная романом «Ромео и Джульетта», и её исторический центр обещают уютные площади, римский амфитеатр и музей Кастельвеккьо.

Где остановиться: города на берегу Озера Гарда предлагают множество мест для проживания. В Вероне остановитесь в историческом центре для состыкования с римским амфитеатром и площадью Эрбе, например, в отеле «Дуе Торри», недалеко от балкона Джульетты.

Как добраться: от аэропорта Вероны можно добраться на автобусе или поезде до Пескьеры-дель-Гарда, расположенного на берегу озера. Несколько автобусных и паромных линий обслуживают города на берегу озера Гарда.

Когда ехать: Верона проводит самые старые в Европе карнавалы в выходные перед Великим постом, Веронский оперный фестиваль летом прибавляет музыки, а в декабре Верона ярко освещена рождественскими огнями.

Источник: LonelyPlanet