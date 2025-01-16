Этот бюджетный проигрыватель и беспроводные колонки — мечта начинающего любителя винила

Виниловый проигрыватель с Bluetooth и беспроводными колонками

Если вы ищете доступное комплексное решение в сфере виниловых проигрывателей, компания MIXX предлагает отличный вариант — новую модель Analog System 5. Это Bluetooth-проигрыватель с мощными беспроводными колонками по весьма разумной цене.

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Особенности системы и основные характеристики

Система строится вокруг винилового проигрывателя с алюминиевым тонармом и картриджем Audio-Technica AT3600L. В комплект входят беспроводные колонки мощностью 50 Вт.

Благодаря наличию Bluetooth, проигрыватель позволяет не только транслировать звук на другие динамики, но и подключать Bluetooth-наушники. Колонки оснащены различными входами, что обеспечивает максимальную универсальность в прослушивании музыки.

Технические характеристики проигрывателя

Проигрыватель оснащен ременной передачей и поддерживает воспроизведение пластинок на скорости 33 и 45 об/мин. Для дополнительной настройки скорости имеется контроль высоты тона, что редко встречается в бюджетных моделях. Если качество воспроизведения будет на высоком уровне, эта система может конкурировать с лучшими проигрывателями для начинающих.

Подключения и цветовые решения

Колонки имеют поддержку Bluetooth, а также линейный, оптический, коаксиальный и USB входы. Это удобно при ограниченном пространстве: одни и те же колонки могут воспроизводить звук с вашего смартфона или других источников, помимо винила.

Доступны два варианта цвета — черный и белый. Цены для Великобритании и Ирландии установлены на уровне £299 и €299 соответственно. Приобрести систему можно на Amazon в Великобритании и в сети Harvey Norman в Ирландии, а также напрямую у MIXX.

В будущем этот набор будет доступен и в США и Австралии, однако точные сроки и стоимость пока не подтверждены.

Источник: TechRadar