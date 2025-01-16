Что это такое и как работает [+ 14 платформ для использования]

Медиабаинг когда-то был миром прямых сделок и закрытых переговоров, доступным лишь для крупнейших брендов. Однако с ростом цифровых медиа и появлением платформ для покупки и продажи медиабаинг стал доступным для более широкого круга компаний.

Если вы ищете новые способы привлечь внимание вашей целевой аудитории, я подготовил руководство, как это сделать — от понимания основ медиабаинга до методов его осуществления.

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Что такое медиабаинг?

Медиабаинг — это процесс приобретения рекламного пространства и времени на цифровых и офлайн платформах, таких как веб-сайты, YouTube, радио и телевидение.

Медиабайеры играют роль посредников между брендами и их целевой аудиторией, добиваясь размещения брендов в нужных медиа. Они также ведут переговоры с издателями о покупке рекламного инвентаря, управляют бюджетами и оптимизируют рекламу для улучшения результатов кампаний.

Как стратегия исходящего маркетинга, медиабаинг требует тщательно продуманного плана. Одна из распространённых ошибок брендов — это не продумывать свои маркетинговые цели до конца. Например, некоторые размещения рекламы могут быть полезны для одной цели, но вредны для другой.

Медиабаинг против медиапланирования

Медиабаинг и медиапланирование выполняют разные, но взаимосвязанные функции в рамках рекламной кампании. Медиапланировщики определяют цели кампании и разрабатывают общую стратегию, а медиабайеры реализуют эти цели.

Этап планирования определяет, какие медиа будут наиболее эффективны для достижения конкретной аудитории. Затем на этапе покупки проводятся переговоры о сделках и управление бюджетом.

Виды медиабаинга

Медиабаинг делится на две широкие категории: прямой и программный.

Прямой медиабаинг

В этом случае рекламное пространство приобретается напрямую у издателя, что включает прямые переговоры и долгосрочные отношения, без использования автоматизации или посредников.

Лучше всего подходит для: Установление доверительных отношений с локальными или нишевыми сообществами и малыми рынками.

Программный медиабаинг

С развитием цифровых медиа возник программный медиабаинг, автоматизирующий процесс покупки и продажи. Используя алгоритмы для размещения рекламы, обмены происходят в реальном времени.

Лучше всего подходит для: Уменьшение расходов на рекламу и точное таргетирование аудитории, особенно для ограниченных бюджетов.

Как работает цифровой медиабаинг?

Существует три компонента в структуре программного медиабаинга:

Платформы со стороны спроса (DSP): здесь рекламодатели и рекламные агентства настраивают свои кампании, участвуют в торгах на рекламный инвентарь и оптимизируют свои объявления.

здесь рекламодатели и рекламные агентства настраивают свои кампании, участвуют в торгах на рекламный инвентарь и оптимизируют свои объявления. Платформы со стороны предложений (SSP): платформы, где издатели продают свой рекламный инвентарь.

платформы, где издатели продают свой рекламный инвентарь. Рекламные биржи: эти виртуальные рынки соединяют DSP с SSP, позволяя рекламодателям и издателям покупать и продавать рекламный инвентарь в режиме реального времени.

Процесс медиабаинга

Процесс медиабаинга не имеет единого сценария, но существуют шаги, позволяющие организовать работу команды, будь то прямой или программный баинг.

Обзор медиаплана. После того как медиаплан составлен, он будет передан медиабайеру. Составление списка медиа-каналов. Исходя из целевой аудитории, разработайте список медиа-каналов для покупки рекламного пространства. Отправка запросов на предложения. Рассылайте запросы на предложения каждому из выбранных каналов. Принятие окончательных решений. Оцените, как предложения помогут достичь ваших целей. Отправка ордеров на размещение. Когда ваше размещение утверждено, отправьте ордеры на инвентарь всем поставщикам. Передача рекламных материалов. Убедитесь, что все форматы соответствуют требованиям каждого медиа. Мониторинг результатов. Отслеживайте производительность кампании и при необходимости улучшайте результаты через переговоры.

Советы по медиабаингу

Разработайте стратегию. На меньшем бюджете жизненно важно обоснованно подходить к выбору стратегий.

На меньшем бюджете жизненно важно обоснованно подходить к выбору стратегий. Определите аудиторию и где её найти. Экспериментирование с различными платформами может быть ключом к успеху.

Экспериментирование с различными платформами может быть ключом к успеху. Настройте кампанию. Выбор программного или прямого баинга зависит от нужд бизнеса.

Выбор программного или прямого баинга зависит от нужд бизнеса. Отслеживайте результаты и оптимизируйте. Незамедлительно вносите коррективы в кампанию на основе полученных данных для достижения лучших результатов.

Погружение в мир медиабаинга может казаться сложным, но с верными инструментами и тщательным подходом ваша реклама достигнет нужной аудитории.

Источник: HubSpot