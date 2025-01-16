Что это такое и как работает [+ 14 платформ для использования]

Медиабаинг когда-то был миром прямых сделок и закрытых переговоров, доступным лишь для крупнейших брендов. Однако с ростом цифровых медиа и появлением платформ для покупки и продажи медиабаинг стал доступным для более широкого круга компаний.
Если вы ищете новые способы привлечь внимание вашей целевой аудитории, я подготовил руководство, как это сделать — от понимания основ медиабаинга до методов его осуществления.
Что такое медиабаинг?
Медиабаинг — это процесс приобретения рекламного пространства и времени на цифровых и офлайн платформах, таких как веб-сайты, YouTube, радио и телевидение.
Медиабайеры играют роль посредников между брендами и их целевой аудиторией, добиваясь размещения брендов в нужных медиа. Они также ведут переговоры с издателями о покупке рекламного инвентаря, управляют бюджетами и оптимизируют рекламу для улучшения результатов кампаний.
Как стратегия исходящего маркетинга, медиабаинг требует тщательно продуманного плана. Одна из распространённых ошибок брендов — это не продумывать свои маркетинговые цели до конца. Например, некоторые размещения рекламы могут быть полезны для одной цели, но вредны для другой.
Медиабаинг против медиапланирования
Медиабаинг и медиапланирование выполняют разные, но взаимосвязанные функции в рамках рекламной кампании. Медиапланировщики определяют цели кампании и разрабатывают общую стратегию, а медиабайеры реализуют эти цели.
Этап планирования определяет, какие медиа будут наиболее эффективны для достижения конкретной аудитории. Затем на этапе покупки проводятся переговоры о сделках и управление бюджетом.
Виды медиабаинга
Медиабаинг делится на две широкие категории: прямой и программный.
Прямой медиабаинг
В этом случае рекламное пространство приобретается напрямую у издателя, что включает прямые переговоры и долгосрочные отношения, без использования автоматизации или посредников.
Лучше всего подходит для: Установление доверительных отношений с локальными или нишевыми сообществами и малыми рынками.
Программный медиабаинг
С развитием цифровых медиа возник программный медиабаинг, автоматизирующий процесс покупки и продажи. Используя алгоритмы для размещения рекламы, обмены происходят в реальном времени.
Лучше всего подходит для: Уменьшение расходов на рекламу и точное таргетирование аудитории, особенно для ограниченных бюджетов.
Как работает цифровой медиабаинг?
Существует три компонента в структуре программного медиабаинга:
- Платформы со стороны спроса (DSP): здесь рекламодатели и рекламные агентства настраивают свои кампании, участвуют в торгах на рекламный инвентарь и оптимизируют свои объявления.
- Платформы со стороны предложений (SSP): платформы, где издатели продают свой рекламный инвентарь.
- Рекламные биржи: эти виртуальные рынки соединяют DSP с SSP, позволяя рекламодателям и издателям покупать и продавать рекламный инвентарь в режиме реального времени.
Процесс медиабаинга
Процесс медиабаинга не имеет единого сценария, но существуют шаги, позволяющие организовать работу команды, будь то прямой или программный баинг.
- Обзор медиаплана. После того как медиаплан составлен, он будет передан медиабайеру.
- Составление списка медиа-каналов. Исходя из целевой аудитории, разработайте список медиа-каналов для покупки рекламного пространства.
- Отправка запросов на предложения. Рассылайте запросы на предложения каждому из выбранных каналов.
- Принятие окончательных решений. Оцените, как предложения помогут достичь ваших целей.
- Отправка ордеров на размещение. Когда ваше размещение утверждено, отправьте ордеры на инвентарь всем поставщикам.
- Передача рекламных материалов. Убедитесь, что все форматы соответствуют требованиям каждого медиа.
- Мониторинг результатов. Отслеживайте производительность кампании и при необходимости улучшайте результаты через переговоры.
Советы по медиабаингу
- Разработайте стратегию. На меньшем бюджете жизненно важно обоснованно подходить к выбору стратегий.
- Определите аудиторию и где её найти. Экспериментирование с различными платформами может быть ключом к успеху.
- Настройте кампанию. Выбор программного или прямого баинга зависит от нужд бизнеса.
- Отслеживайте результаты и оптимизируйте. Незамедлительно вносите коррективы в кампанию на основе полученных данных для достижения лучших результатов.
Погружение в мир медиабаинга может казаться сложным, но с верными инструментами и тщательным подходом ваша реклама достигнет нужной аудитории.
Источник: HubSpot