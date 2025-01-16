У бизнес-центра AFI2B около Белорусского вокзала произошла смена владельца

Акционерное общество «Толиман» приобрело бизнес-центр AFI2B, расположенный в центральной части Москвы рядом со станцией метро «Белорусская». Площадь объекта составляет 50 200 квадратных метров. Бывший владелец, закрытый паевый инвестиционный фонд «Структурные инвестиции – 7», находился под управлением компании «Сбережения плюс», ранее известной как «ВТБ капитал пенсионный резерв». Сделка была завершена 15 января текущего года, что подтверждается данными из Росреестра, с которыми ознакомились «Ведомости».

Учредитель АО «Толиман» остается неизвестным, так как информация о нем не раскрыта в «СПАРК-Интерфаксе». Однако три консультанта, участвовавшие в сделке, утверждают, что компания действует в интересах нефтяной корпорации «Лукойл». Это подтвердил также источник, близкий к одной из сторон транзакции. Он сообщил, что новый собственник AFI2B планирует использовать площади здания для своих нужд, но подробности не уточнил.

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На запросы от «Ведомостей» ни в «Лукойле», ни в «Толимане», ни в «Сбережения плюс» ответов не последовало. Консультант сделки, компания Commonwealth Partnership, также от комментариев воздержалась.

Источник: Ведомости